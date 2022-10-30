На деокупованій частині Харківщини підірвався суддя

У Харківській області загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов, Він підірвався на міні 29 жовтня.

Трагічний випадок стався в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації. Суддя був з 1980 року народження.

До речі Поблизу Ізюма підірвалося авто ДСНС: є жертва

Колектив Верховного Суду висловив щирі співчуття рідним, близьким і колегам Дмитра Константинова.

На Харківщині – висока мінна небезпека

Мінна небезпека в Харківській області залишається дуже високою, особливо на деокупованих територіях. Людям необхідно бути максимально обережними й не ходити в райони, які ще не перевірили сапери:

ліси,

лісосмуги,

поля,

деякі узбіччя доріг.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав в жодному разі не торкатися підозрілих або незнайомих предметів. Загибель судді – не перший схожий випадок.

Наприклад, у звільненій Балаклії на міні підірвалася карета швидкої допомоги, внаслідок чого загинув водій.

26 жовтня на деокупованій території Харківщини на міні також підірвався службовий автомобіль ДСНС.

Такі інциденти були не тільки на Харківщині. У Сумській області на ворожій міні підірвалося авто "Укртелекому". Загинув водій автомобіля, а 3 пасажирів опинилися в лікарні.

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