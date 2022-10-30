На деокупованій частині Харківщини підірвався суддя

30 жовтня 2022 , 15:33
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Джерело:

Верховний Суд

У Харківській області загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов, Він підірвався на міні 29 жовтня.

Трагічний випадок стався в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації. Суддя був з 1980 року народження.

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Колектив Верховного Суду висловив щирі співчуття рідним, близьким і колегам Дмитра Константинова. 

На Харківщині – висока мінна небезпека

Мінна небезпека в Харківській області залишається дуже високою, особливо на деокупованих територіях. Людям необхідно бути максимально обережними й не ходити в райони, які ще не перевірили сапери:

  • ліси,
  • лісосмуги,
  • поля,
  • деякі узбіччя доріг.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав в жодному разі не торкатися підозрілих або незнайомих предметів. Загибель судді – не перший схожий випадок. 

  • Наприклад, у звільненій Балаклії на міні підірвалася карета швидкої допомоги, внаслідок чого загинув водій.
  • 26 жовтня на деокупованій території Харківщини на міні також підірвався службовий автомобіль ДСНС.

Такі інциденти були не тільки на Харківщині. У Сумській області на ворожій міні підірвалося авто "Укртелекому". Загинув водій автомобіля, а 3 пасажирів опинилися в лікарні.

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Автор: Ольга Музика