На Харківщині окупанти 10 разів проводили штурми, – Генштаб

Українські військові розповіли, що окупанти активізувались у Харківській області. Зокрема, вороги марно прагнули захопити наші оборонні рубежі.

Наші військові розповіли, що бойові дії тривають на Півночі Вовчанська і в районі Стариці. Раніше військові розповідали, що стабілізували ситуацію у Вовчанську.

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Яка ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні (21 травня – 24 Канал) вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Там додали, що, попри бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці, ситуація контрольована.

Що відбувається на інших напрямках

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні спроби противника. Кількість бойових зіткнень на даний час (станом на 16:00 21 травня – 24 Канал) зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок,

– розповіли військові.

За даними українських військових:

на Сіверському напрямку – число бойових зіткнень збільшилося до 10. Окрім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, Росія намагалась наступати поблизу Виїмки;

– число бойових зіткнень збільшилося до 10. Окрім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, Росія намагалась наступати поблизу Виїмки; на Краматорському напрямку – від ранку триває бій у районі Андріївки. Від початку доби було 9 ворожих штурмів;

– від ранку триває бій у районі Андріївки. Від початку доби було 9 ворожих штурмів; на Покровському напрямку – вороги підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів намагались прорвати оборону наших військ. Ситуація загострена, однак під контролем України;

– вороги підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів намагались прорвати оборону наших військ. Ситуація загострена, однак під контролем України; на Придніпровському напрямку – тричі з початку дня ворог починав марні штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Наші підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їхні наступальні плани,

– запевнили військові.

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