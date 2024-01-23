На Харківщині після атаки горить газопровід і поранені діти
Джерело:Сергій Болвінов
Вранці окупанти завдали ракетного удару по Харківщині. Спалахнув газопровід.
Внаслідок ворожої атаки зазнали поранення діти. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області.
До речі Вдруге за добу: у Харкові знову лунають вибухиЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Пошкоджені будинки, школа, горить газопровід, поранені діти
Була серія ударів по місту та області. На жаль, є чотири влучання в передмісті Харкова.
Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкових поранень там зазнали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей,
– наголосив Сергій Болвінов.
Додав, що одна з російських ракет поцілила в газопровід. Спалахнула пожежа. На місцях працюють всі служби.
На Харківщині горить газопровід: дивіться відео
Окрім того, ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо, двома ракетами С-300, зазначив начальник слідчого управління.
Важливо У Харкові прогриміли кілька вибухів: окупанти вдарили по житловій забудові
Наслідки ракетних ударів Росії / фото з фейсбуку Болвінова
У Харкові повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки
Міський голова повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.
Також в одній з частин Київського району, яка найбільше постраждала, немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків російських обстрілів.
Окупанти вже вдруге за кілька годин атакували Харків
- Зауважимо, що близько 4 ранку росіяни вдарили по житловій і цивільній забудові Харкова. У місті пролунали кілька вибухів.
- Ігор Терехов розповів, що агресор вдарив по району житлової та цивільної забудови. Повідомляв про щонайменше один пошкоджений будинок.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що зранку Росія завдала ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.