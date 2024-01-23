На Харківщині після атаки горить газопровід і поранені діти

Вранці окупанти завдали ракетного удару по Харківщині. Спалахнув газопровід.

Внаслідок ворожої атаки зазнали поранення діти. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області.

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Пошкоджені будинки, школа, горить газопровід, поранені діти

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Була серія ударів по місту та області. На жаль, є чотири влучання в передмісті Харкова.

Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкових поранень там зазнали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей,

– наголосив Сергій Болвінов.

Додав, що одна з російських ракет поцілила в газопровід. Спалахнула пожежа. На місцях працюють всі служби.

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Окрім того, ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо, двома ракетами С-300, зазначив начальник слідчого управління.

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Наслідки ракетних ударів Росії / фото з фейсбуку Болвінова

У Харкові повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки

Міський голова повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Також в одній з частин Київського району, яка найбільше постраждала, немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків російських обстрілів.

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