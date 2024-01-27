Тривалий час була у комі: на Харківщині померла дівчинка, що постраждала через російську атаку

Внаслідок атаки Росії на Харківську область 13-річна дівчинка зазнала серйозних поранень. На жаль, пізніше дитина померла.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть дівчинки. Її життя намагалися врятувати після атаки Росії на Малий Бурлук.

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Що розповів Синєгубов

Як пояснив глава ОВА, дівчинка померла цієї суботи, 27 січня.

На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою,

– написав він.

Як пояснив Синєгубов, після тієї ворожої атаки дівчинка зазнала складних осколкових поранень. Вона тривалий час перебувала у комі. Глава Харківської ОВА висловив щирі співчуття її рідним та близьким.

Що цьому передувало

теж висловлює співчуття близьким, рідним, друзям та знайомим загиблої дівчинки.

Росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по селу Малий Бурлук Великобурлуцької громади Куп'янського району. На жаль, окупанти вбили 61-річну жінку.

Також загарбники поранили тоді 2 дітей. Так, 10-річний хлопчик втратив ногу.

Крім цього внаслідок атаки було пошкоджено місцевий Будинок культури. Житлові будинки теж зазнали пошкоджень.

Такий вигляд мало село Малий Бурлук 17 січня після російської атаки / Фото Олега Синєгубова

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