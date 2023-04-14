Росіяни обстріляли евакуаційну колону на Харківщині: волонтер у важкому стані

14 квітня 2023, 18:19
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Ворог продовжує обстрілювати прифронтові території. Дворічанська громада, що на Харківщині – це зона обов'язкової евакуації для усіх людей, що там проживають, однак під час обстрілів там було поранено волонтера.

Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона також розповіла, як можна допомогти пораненому.

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13 квітня стало відомо про п'ятьох поранених в Харківській області через обстріли і одного пораненого через підрив.

Що відомо про поранення волонтера

В селищі міського типу Дворічна Дворічанської територіальної громади було поранено волонтера Євгена Саніна. Цей 47-річний чоловік з перших днів початку евакуації з території Харківщини, ще до її звільнення, вивозив людей з місця бойових дій та з окупації.

Вчора евакуаційна колона з Дворічної потрапила під обстріл, в Євгена дуже важкі травми,
– розповіла кореспондентка.

Відомо, що у Євгена пошкоджено кишківник, стегно і чимало дрібних поранень. З місця обстрілу вчора його забрали у важкому стані. Зараз Євгена уже прооперували, він стабільно у важкому стані, але йому надалі буде потрібна допомога та реабілітація.

Волонтер представляє організацію evantroom_ua. На їх інстаграм-сторінці можна знайти реквізити для допомоги Євгену та долучитися.

Це людина і загалом організація, які зробили дуже багато добрих справ. Я навіть не знаю, яку цифру назвати, наскільки багато людей евакуйовано завдяки їм, скільки гуманітарних вантажів було передано на звільнені території від російської окупації,
– розповіла Черненко.

Кореспондентка розповіла про пораненого волонтера на Харківщині: дивитись відео

Харківщина потерпає від обстрілів: що відомо

  • 10 квітня сили протиповітряної оборони працювали в Харківській області, захисникам вдалося знищити 2 ворожих безпілотники.
  • Потужна ракетна така відбулася по Харкову у ніч з 30 на 31 березня. Кілька російських ракет влучили в напівпромзону Харкова, пошкодили цивільну інфраструктуру та нежитлові будинки. Окупанти випустили загалом 9 ракет. Легкі поранення отримали троє людей.
  • Того ж дня по Харкову відбулася атака "Шахідами", вона спричинила руйнування інфраструктури підприємства "Укргазвидобування".

Автор: Аліна Кулеба