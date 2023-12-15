На Харківщині в руках підлітка здетонувала невідома вибухівка: в ОВА розповіли про наслідки
Джерело:Олег Синєгубов
У Харківській області постраждав підліток через невідому вибухівку. З приводу цього Олег Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку в певних регіонах України через війну з Росією. Особливо це стосується деокупованих територій Харківської області. Також він розповів про нещодавній випадок з підлітком.
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Яка доля спіткала підлітка
Цієї п'ятниці, 15 грудня, через вибухівку постраждав 15-річний школяр. На щастя, хлопець вижив. Інцидент стався в Ізюмському районі Харківщини.
Сьогодні в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували з пораненням обох кистей,
– написав Синєгубов.
Наразі всі обставини з’ясовуються.
Голова Харківської ОВА наголосив, що у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна брати до рук у жодному разі. Він закликав всіх людей, які знайшли такі предмети, негайно повідомляти про це співробітникам поліції або спеціалістам ДСНС.
Схожі випадки в інших містах
- Нагадаємо, в Ізюмі, що на Харківщині, підліток знайшов протипіхотну міну "Лепесток" та приніс її на зупинку, щоб показати іншим школярам. Ця компанія складалася з трьох хлопців та чотирьох дівчат віком 14 – 17 років.
- Хлопець необережно поводився з міною та випустив її з рук, після чого вибуховий пристрій здетонував. У результаті ці школярі зазнали поранень. Всіх їх ушпиталили.
- Схожий інцидент раніше стався у місті Костянтинівка Донецької області. Там підліток теж знайшов вибухонебезпечний предмет.
- Школяр приніс знахідку додому та спробував розібрати її. Після цього стався вибух, внаслідок якого хлопець втратив ліву кисть.