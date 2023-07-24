Її шукали майже добу: на Харківщині потонула 14-річна дівчинка

У понеділок під вечір в Ізюмському районі на Харківщині рятувальники знайшли тіло неповнолітньої дівчинки. Вона потонула під час купання на річці Сіверський Донець.

Розшукати мертву дитину вдалося лише на другий день після її загибелі. Дівчинці було лише 14 років.

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Життя забрала сильна течія

Як повідомили у поліції Харківщини, трагедія відбулася через те, що 14-річна дівчина не подужала сильну течію річки Сіверський Дінець на Ізюмщині, внаслідок чого потонула.

Того дня дві дівчини купалися в річці. Вони пливли від одного мосту до іншого. В цей час неповнолітні почали кричати та кликати на допомогу. Хлопці, котрі ловили рибу, кинулись їх рятувати, але встигли витягнути тільки одну з дівчат. Рибалки повідомили, що друга неповнолітня пішла під воду,

– повідомили правоохоронці.

Шукали дитину майже добу

Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області, дівчинка зникла під час купання у річці ще 23 липня. Згідно з даними поліції Харківщини, трапилося це близько 16:30 під час відпочинку з мамою у місці, що не пристосоване для купання.

На пошуки дитини одразу відправилися рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Однак оскільки знайти її не вдалося, то 24 липня до пошуків долучились водолази комунальної водолазної служби.

Саме вони виявили тіло загиблої, тож о 12:30 завершились пошукові роботи. Знайшли ж дитину за декілька десятків метрів нижче по течії річки Сіверський Донець.

Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми. Бережіть себе та малечу!

– закликали у поліції Харківщини.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі неповнолітньої. А також закликають обов'язково дотримуватися правил безпеки під час купання.

На жаль, така історія – не одна