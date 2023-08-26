На Харківщині росіяни влучили у кафе: там перебували люди, є жертви

26 серпня 2023, 11:39
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Джерело:

Олег Синєгубов

Росіяни вкотре атакували Куп'янський район – під ударом окупантів опинилося село Подоли. Ворог влучив у місцеве кафе, у якому перебували люди.

Росіяни посилили обстріли населених пунктів на Куп'янщині. Ще 10 серпня місцева влада оголосила евакуацію населення.

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Російський терор Куп'янська

Близько 10:30 окупанти завдали артилерійського удару по селу Подоли, що у Куп'янському районі. Ракета росіян влучила у місцевий кафе-магазин, у якому перебували люди.

Внаслідок атаки по Харківщині загинуло 2 людини – 28-річна жінка та 70-річний чоловік. Також відомо, що поранено 26-річну жінку.

Окупанти атакували кафе у селі / Харківська обласна прокуратура

На місці трагедії працюють правоохоронці та екстрені служби. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі фіксуються всі докази російського злочину.

Правоохоронці фіксують злочин / Харківська обласна прокуратура

Куп'янський напрям: що відомо

  • Міноборони називає ситуацію на Лиманському та Куп'янському напрямках дуже складною. Росіяни систематично атакують Куп'янськ ракетами – вони прагнуть реваншу. ЗСУ стримують ворога.
  • Ворог зосередив на Куп'янському напрямку сили – він цинічно переконаний, що Україна перекине на цю ділянку фронту додаткові ресурси з Бахмутського напрямку.  Там ЗСУ беруть росіян "у кліщі" – їм загрожує повне знищення. 
  • Дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Напади росіян локалізовані, вони переважно перебувають в обороні. Окупантам важливо досягти хоча б "мінімальних успіхів".
Автор: Дмитро Усик