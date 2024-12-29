Ситуація на Харківщині важка: ексклюзивні кадри роботи ЗСУ проти ворога

Харківщина продовжує залишатись місцем, де росіяни не припиняють штурмувати ЗСУ. Попри прогнози, що на активність окупантів вплине погіршення погодних умов, вони й далі потужно наступають на позиції Сил оборони.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ситуація на Харківщині дуже складна, зокрема на Вовчанському напрямку. За останній тиждень там відбулось 19 бойових зіткнень, коли окупанти намагались прорвати лінію оборони українських військових.

Дивіться також Операція на Курщині, вступ КНДР у війну і битва за Авдіївку: яким був 2024 рік на фронті

Бойові дії на Харківщині

Анна Черненко наголосила, що більша частина військових, які зараз на Вовчанському напрямку, боронять Україну вже понад 2 роки. Є і ті, хто служили раніше – з 2014 року.

Проте переважно всі військові це цивільні, які були мобілізованими,

– сказала кореспондентка.

За її словами, попри аналітику експертів, важливо чути й думки військових, які зараз на передовій, зокрема і на Вовчанському напрямку.

Яка ситуація поблизу Вовчанська: карта

Військовослужбовець 57 ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка підкреслив, що в окупантів ще з Луганської області традиція, коли погана погода, то вони постійно йдуть в наступ.

Для росіян ні злива, ні туман не є перешкодою, а те, що кажуть про зменшення кількості дронів – неправда. Вони беруть масою,

– зауважив Віктор.

Він також зазначив, що не розуміє людей, які втікають від представників ТЦК, адже окупанти можуть прийти в дім кожного.

Анна Черненко підсумувала, що на фронті немає жодних спрощень, навіть коли погіршуються погодні умови, адже росіяни користуються такою можливістю, щоб йти в наступ.