На Харківщині вибухи: окупанти обстрілювали ракетами С-300 з Бєлгорода

Ввечері 4 січня російські військові знову атакували Харків. Ворог, ймовірно, запустив С-300 з Бєлгорода. В області пролунали вибухи.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 20:12. Через кілька хвилин стало відомо, що на область летять ракети. А вже о 20:22 оголосили відбій повітряної тривоги. Розповідаємо, що відомо про ситуацію у регіоні.

Читайте також Ігнат припустив, скільки ракет накопичила Росія за осінь 2023 року

Що відомо про атаку Харківщини

Отже, про вильоти ракет моніторингові канали почали писати близько 20:16. Тоді надійшла інформація про першу, а ще через мить – про другу. За хвилину сповістили, що в області пролунали вибухи. Моніторингові канали також зазначили, що попередньо росіяни використали ракети С-300 для атаки регіону.

О 20:20 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель" зазначив, що наразі ракет у повітряному просторі над областю немає. Водночас він попереджав, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Відтак закликав до відбою укриття не покидати. Власне, відбій оголосили о 20:22.

Атака Харківщини 3 січня: що відомо