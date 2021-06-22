Так звані бізнесмени виготовляли засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. На свої вироби, не соромлячись, клеїли етикетки відомих українських та закордонних фірм.
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Під час виробництва використовували небезпечні речовини
Виробництво було далеке від безпечного: використовували хімічні отруйні сполуки. Продукцію продавали фермерам по всій Україні.
Що знайшли правоохоронці:
- обладнання для виробництва фальсифікованих засобів;
- готову контрафактну продукцію;
- отруйну сировину;
- пресформи з логотипами іноземних фірм;
- етикетки із назвами препаратів та голографічним зображенням;
- пакувальні матеріали.
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Вартість всього вилученого під час обшуків потягне на понад 5 мільйонів гривень. Експерти кажуть, що контрафактна продукція могла завдати чималої шкоди сільському господарству.
Вартість вилученого – 5 мільйонів / Фото СБУ