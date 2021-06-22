Так звані бізнесмени виготовляли засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. На свої вироби, не соромлячись, клеїли етикетки відомих українських та закордонних фірм.

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Під час виробництва використовували небезпечні речовини

Виробництво було далеке від безпечного: використовували хімічні отруйні сполуки. Продукцію продавали фермерам по всій Україні.

Що знайшли правоохоронці:

  • обладнання для виробництва фальсифікованих засобів;
  • готову контрафактну продукцію;
  • отруйну сировину;
  • пресформи з логотипами іноземних фірм;
  • етикетки із назвами препаратів та голографічним зображенням;
  • пакувальні матеріали.

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Вартість всього вилученого під час обшуків потягне на понад 5 мільйонів гривень. Експерти кажуть, що контрафактна продукція могла завдати чималої шкоди сільському господарству.

Контрафактна сільсьгосппродукція на ХарківщиніВартість вилученого – 5 мільйонів / Фото СБУ

За якою статтею порушили провадження?

Правоохоронці відкрили справу за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
 