На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинули 2 людей, ще 10 – поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати Харківську область. Вони цинічно бомблять житлові будинки.

Упродовж 16 травня російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Були загиблі та поранені.

Важливо Переговори з Росією призупинені, вона ніяк не може зрозуміти, що є джерелом нацизму, – ОП

Ворожі снаряди летять у житлові будинки

Упродовж минулої доби 10 мешканців Харківської області зазнали поранень, ще двоє – загинули. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали люди у таких населених пунктах:

У Циркунах двоє людей поранені, 40-річний чоловік загинув.

двоє людей поранені, 40-річний чоловік загинув. У Рогані двоє людей постраждали.

двоє людей постраждали. У Печенігах снаряд влучив у житловий будинок: один житель загинув, ще один – постраждав.

снаряд влучив у житловий будинок: один житель загинув, ще один – постраждав. У Малинівці троє людей зазнали поранень.

троє людей зазнали поранень. У Коробочкиному двоє людей постраждали.

У Харківській обласній військовій адміністрації додали, що зараз тривають бої на Ізюмському напрямку. Окупанти намагаються втримати свої позиції, щоб не дати ЗСУ здійснити контрнаступ.

Останні новини з Харківщини:

Напружена ситуація в Золочівській громаді на Харківщині, яка зараз тимчасово окупована. За попередніми даними, там вже близько 30 загиблих мирних мешканців . Одного з них окупанти особливо жорстко вбили: вони виїхали на БТР та розстріляли машину, де сидів цивільний. Його тіло довго не могли забрати. Інші жінка загинула через обстріли біля однієї з церков. Її тіло не змогли повністю знайти.

. Одного з них окупанти особливо жорстко вбили: вони виїхали на БТР та розстріляли машину, де сидів цивільний. Його тіло довго не могли забрати. Інші жінка загинула через обстріли біля однієї з церков. Її тіло не змогли повністю знайти. Ситуація в Харкові більш-менш стабілізувалася. До міста вже повернулося близько 600 тисяч місцевих жителів. Кожного дня, як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, лише на залізничному транспорті до міста прибуває 2 тисячі людей.

Кожного дня, як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, лише на залізничному транспорті до міста прибуває 2 тисячі людей. Нещодавно 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вигнав окупантів за межі державного кордону у Харківській області. Там вони записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського, який їм щиро подякував.

Попри все, російські загарбники ще перебувають на території Харківської області. Вони стараються зупинити просування Збройних Сил України. Біля Тернової ворог спробував піти в атаку, але українські військові успішно її відбили. Крім того, захисники знищили ворожий склад боєприпасів на Ізюмському напрямку.

Кореспондентка 24 каналу про обстріли на Харківщині: дивіться відео