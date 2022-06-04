На Харківщині йдуть інтенсивні бої: окупанти "евакуювали" до 100 одиниць пошкодженої техніки

Українські захисники дають російським окупантам потужного прочухана. Так, на Харківщині ворогу довелося вивезти 100 одиниць своєї техніки.

Це озброєння пошкодили Збройні Сили України. Схоже, що окупанти надіються його відремонтувати, бо почали "евакуацію".

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Росіяни намагаються утримувати зайняті рубежі

У напрямку населеного пункту Шипувате помітили переміщення колони ворожої техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку росіяни вивозять пошкоджене озброєння та військову техніку,

– розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними відомства станом на 6 годину ранку 4 червня, основних зусиль росіяни докладають для збереження зайнятих рубежів. Вони продовжують активно обстрілювати підрозділи українських військових біля:

Глибокого,

Руських Тишок,

Старого Салтова,

Черкаських Тишок.

По об'єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач росіяни запустили ракету.

Яка ситуація на інших напрямках

Основні зусилля російські окупанти зосередили на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

У Сєвєродонецьку росіяни проводять штурмові дії. Вони посилили своє угруповання в місті резервами. Тривають активні бої.

На Донецькому напрямку ворог гатить по позиціях ЗСУ з усієї можливої зброї: мінометів, ствольної та реактивної артилерії, авіації.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються та намагаються здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.

Внаслідок російських обстрілів за добу 2 червня на Харківщині загинула одна людина, а ще 7 – постраждали. Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та ангар з зерном.

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Останні новини з Харківщини

Попри те, що росіяни постійно обстрілюють Харківську область, там почали ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, відновлюють газопостачання для харків'ян та мешканців області.

2 червня загарбники запустили ракету по школі в Харкові. Унаслідок удару центральний корпус повністю знищений. У цій школі був єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна. Мабуть, митець був "нацистом", якщо росіяни вирішили його "денацифікувати". Зауважимо, що в підвалі навчального закладу часто ховалися люди. На жаль, одна жінка загинула. Її тіло знайшли на сходах, які вели до укриття.

У районах населених пунктів Слатине та Дементіївка ворожі війська атакували позиції ЗСУ з вертольотів Мі-8.

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