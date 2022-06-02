На Харківщині є потужні кроки вперед, на Сході – дуже складна ситуація, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив, що ситуація на фронті залежить від міцності українців та допомоги партнерів. Станом на 2 червня найважча ситуація на Донбасі, успіхи у ЗСУ є в Харківській області.

Про це президент України розповів під час Міжнародного безпекового форуму в Братиславі. Володимир Зеленський взяв участь у заході в онлайн-форматі.

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Росія зібрала на Донбасі все, що могла, – Зеленський

На Харківському напрямку у нас на сьогодні є потужні кроки вперед. На Сході нашої держави – дуже складна ситуація. Там Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є,

– пояснив український президент.

Щодня, додав Зеленський, на фронті на Донбасі гине до сотні наших захисників. Кількість поранених сягає 400 – 500 військових. Глава України зауважив: саме на Донбасі наші воїни ведуть битву за європейські свободи і цінності.

Перед Україною – великий виклик

Володимир Зеленський розповів, що з деокупацією Київщини не прийшло завершення війни. Перед Україною – великі виклики.

Проте ми віримо в нашу перемогу і сумнівів у тому, що ми переможемо, немає,

– завершив Зеленський.

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Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку – дуже складна

Зазначимо, що однією з найважчих, за інформацією Генштабу, залишається ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Там окупанти продовжують штурмові дії. Вороги посилено обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції наших оборонців.

Що відбувається на фронті на Сході України

На Слобожанському напрямі ворог продовжує готувати наступальні дії. Підрозділи поповнюють втрачене озброєння та техніку.

На Харківському напрямку росіяни намагаються втримати зайняті позиції та обстрілюють цивільну інфраструктуру.

На Слов'янському напрямку ворог створює собі умови для ведення наступу, а на Донецькому – гатить з мінометів, РСЗВ та артилерії.

На Бахмутському напрямку росіяни наступали в районі Комишувахи, Миколаївки, Врубівки, Берестового та Білогорівки. Бойові дії там досі тривають.

Також російські війська завдали потужних авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар'їнки.

Дивіться у відео: яка ситуація зараз в Сєвєродонецьку