На Харківщині є потужні кроки вперед, на Сході – дуже складна ситуація, – Зеленський
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Зеленський наголосив, що ситуація на фронті залежить від міцності українців та допомоги партнерів. Станом на 2 червня найважча ситуація на Донбасі, успіхи у ЗСУ є в Харківській області.
Про це президент України розповів під час Міжнародного безпекового форуму в Братиславі. Володимир Зеленський взяв участь у заході в онлайн-форматі.
Актуально ЗСУ затягнули окупантів у пастку в Сєвєродонецьку, а тепер рвуть їх, – Арестович
Росія зібрала на Донбасі все, що могла, – Зеленський
На Харківському напрямку у нас на сьогодні є потужні кроки вперед. На Сході нашої держави – дуже складна ситуація. Там Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є,
– пояснив український президент.
Щодня, додав Зеленський, на фронті на Донбасі гине до сотні наших захисників. Кількість поранених сягає 400 – 500 військових. Глава України зауважив: саме на Донбасі наші воїни ведуть битву за європейські свободи і цінності.
Перед Україною – великий виклик
Володимир Зеленський розповів, що з деокупацією Київщини не прийшло завершення війни. Перед Україною – великі виклики.
Проте ми віримо в нашу перемогу і сумнівів у тому, що ми переможемо, немає,
– завершив Зеленський.
Варто прочитати Росіяни на Криворізькому напрямку були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів
Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку – дуже складна
Зазначимо, що однією з найважчих, за інформацією Генштабу, залишається ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Там окупанти продовжують штурмові дії. Вороги посилено обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції наших оборонців.
Що відбувається на фронті на Сході України
- На Слобожанському напрямі ворог продовжує готувати наступальні дії. Підрозділи поповнюють втрачене озброєння та техніку.
- На Харківському напрямку росіяни намагаються втримати зайняті позиції та обстрілюють цивільну інфраструктуру.
- На Слов'янському напрямку ворог створює собі умови для ведення наступу, а на Донецькому – гатить з мінометів, РСЗВ та артилерії.
- На Бахмутському напрямку росіяни наступали в районі Комишувахи, Миколаївки, Врубівки, Берестового та Білогорівки. Бойові дії там досі тривають.
- Також російські війська завдали потужних авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар'їнки.
Дивіться у відео: яка ситуація зараз в Сєвєродонецьку