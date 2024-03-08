"Раніше було легше збивати": військові розповіли, як захищають небо Харкова від дронів

Через близькість до кордону, ворог практично щодня обстрілює Харківщину з різних видів зброї. Місцеві розповідають, що найстрашнішим є чути звук "Шахеда", який летить. Тоді ніхто не розуміє, куди саме він прямує та що стане його ціллю.

Харківське небо від безпілотників захищають мобільні вогневі групи 5 окремої Слобожанської бригади Національної гвардії. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що існує декілька таких груп, які патрулюють щоночі.

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Щоб почати роботу є тільки 4 хвилини

Кожна група відповідає за різний сектор. Вона приїжджає на позицію, щоб стежити за тим, що відбувається в небі. Бійці, які входять до таких груп, пройшли серйозне навчання, адже їхня робота дуже складна.

Наприклад, після того, як приїхали на місце, військові мають лише 4 хвилини, щоб повністю розгорнути роботу й почати шукати ворожий дрон. Самі хлопці розповідають, що їхня служба дуже виснажлива, зокрема через високий рівень відповідальності.

Щоразу, коли летить "Шахед", кожен з нас відчуває, що як ми його не "посадимо", то він може прилетіти до моєї сім'ї, до моїх близьких. Відповідальність дуже висока, її ми відчуваємо завжди, коли виїжджаємо працювати,

– сказав керівник екіпажу мобільної вогневої групи Роман.

Як Роман, так і його колега Ярослав, до повномасштабної війни були цивільними, але вирішили піти добровольцями на фронт. У мирному житті один з них працював інженером, інший – ремонтником. Спочатку вони звільняли Харківщину, а тепер входять до мобільної вогневої групи, яка знищує дрони.

Збивати БпЛА стає дедалі важке

На жаль, кількість обстрілів "Шахедами" тільки збільшується. Місцева влада обіцяє, що сприятиме, аби таких вогневих груп у межах області також ставало більше. Крім цього, окупанти модернізують свої БпЛА, змінюють їхню роботу. Українським військовим треба до цього пристосовуватися.

Працювати по повітряних цілях набагато складніше, адже у них більша швидкість переміщення. Але бійці розуміють, що кожен "приземлений" дрон – це чиєсь врятоване життя, збережений будинок, лікарня чи школа.

Ворог дуже хитрий, тепер все змінилося. Раніше "Шахеди" летіли за встановленим координатам, майже по прямій лінії. Їх було простіше виявити та збити. Зараз вони більше схожі на розвідувальні дрони, тобто прекрасно знають, де можуть летіти, постійно змінюють маршрути,

– розповів ст.кулеметник мобільної вогневої групи Ярослав.

На озброєнні бійці мають кулемет Browning, спеціалізоване обладнання, яке дозволяє спостерігати за тепловими цілями вночі. Також є відповідні програми, завдяки яким можна побачити переміщення повітряних об'єктів у межах області.

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