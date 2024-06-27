У районі Сотницького Козачка на Харківщині проривалася ДРГ: атаку вже відбили

Напередодні, 26 червня, на Харківщину зайшла ворожа ДРГ. Окупанти спробували провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, зав'язався стрілецький бій.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби. Андрій Демченко зауважив, що ворожу атаку відбито, передає 24 Канал.

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Російська ДРГ на Харківщині

Спікер розповів, що на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок Харківської області фактично діяла диверсійно-розвідувальна група, що зайшла на територію України.

Зав'язався стрілецький бій. Цьому також передували обстріли, які застосовував ворог з інших засобів ураження, для того, щоб завдавати вогонь по наших захисниках. На щастя, наразі цю атаку прикордонники відбили. На місце відправлявся і протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість,

– зазначив Демченко.

Також наголосив, навіть попри те, що на Сумщині за останній період кількість ДРГ зменшилася, по Харківщині певний час такої активності не проглядалося, ворог все одно може продовжувати свою диверсійну діяльність на будь-якому напрямку.

"Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій на кожному з напрямків, поки ми маємо такого сусіда, поки маємо агресію, яку Росія не припиняє агресію стосовно нашої країни", – зауважив речник ДПСУ.

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Сотницький Козачок на карті: