Просто в окопі висадили цибульку: бійці харківської бригади ТрО показали свій побут

Українці продовжують вражати своєю незламністю, даючи гідну відсіч ворогові на різних ділянках. Так, захисники й захисниці 113 бригади тероборони готові до будь-якого розвитку подій.

Раніше вони захищали Донеччину, воювали під Бахмутом. Тепер вони боронять одну з ліній оборони в Харківській області. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Захисники та захисниці готові до будь-чого

Лінії оборони Харківщини по-різному небезпечні, вони несуть різні загрози цивільним та військовим. Але бійці запевнили, що та ділянка, яку вони захищають, у надійних руках. Вони дійсно убезпечена, захисник готові до різних сценаріїв, які росіяни можуть втілити – від провокацій до спроб прориву.

Чоловіки та жінки готові до будь-чого. Особливо – після Бахмута.

Разом із мужністю у цих героїв поєднується неймовірна душевна атмосфера. Від цих грядочок з цибулею до тваринок, які до них приходять і лишаються жити. Здавалося б, страшний побут, люди живуть і захищають нас на лінії вогню, при цьому вони можуть створити там майже домашній затишок,

– акцентувала Анна Черненко.

У Бахмуті були стрілецькі бої, військові 113 бригади бачили "м'ясні штурми" та стримували їх. А на Харківщині лише обстріли.

"Стріляють міномети, СПГ, прилітають безпілотники, виходять снайпери. Все, що мають, те й летить", – зазначив боєць ТрО Руслан.

Військові запевняють, що тримають Україну, і неважливо, яка область, місто чи село. Там усі за одне.

"У нас що не нова позиція, обов'язково знаходять собі тваринок – котики, собачки, ворони, бліндажна миша, ніяк без них", – розповів боєць.

Який вигляд має побут бійців / Фото 24 Канал

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