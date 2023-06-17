"Будуть кращими, ніж до війни": у Дергачах на Харківщині почали капітальне відновлення

Постійні обстріли Харківщини призвели до знищення сотень житлових будинків та не лише. Однак харків'яни не падають духом та починають масштабні відновлювальні роботи.

Зокрема, Дергачі на Харківщині чи не першими в області почали проводити такі капітальні ремонтні роботи. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Як відбувається відбудова районів у Дергачах

Дергачі – це місто у Харківському районі, яке зараз починають відбудовувати після постійних російських обстрілів. Великі роботи йдуть також на підходах до населеного пункту. Однак, на жаль, ремонт електромереж та газу до початку опалювального сезону почати буде складно.

Деркачі, напевно, одні з перших в області та регіоні, де почали відбудовувати капітально багатоквартирні будинки,

– наголосила Анна Черненко.

Зауважимо, що у Дергачівській громаді було зареєстровано як пошкоджені чи цілком зруйновані понад 5300 об'єктів. З них 2700 – це приватні будинки, у відновленні яких допомагають волонтери. Деякі місцеві живуть у будинках, де проводять будівництво. Деякі – на час з'їжджають.

Проєкти відбудови спільні – допомагає громада, область, держбюджет.

"Місцеві говорять, що ці квартальчики будуть кращими, ніж були до повномасштабного вторгнення. Але, зрозуміло, що це тільки моральне заспокоєння. Тому що всім було краще жити в тих умовах, які були", – розповіла кореспондентка.

До слова, в Дергачі повернулося фактично 100% населення, яке жило там до великої війни.

Анна Черненко розповіла про відновлення Дергачів на Харківщині: дивитись відео

Проєктів для відновлення багато

В Дергачах зараз дуже багато проєктів, які хотіли б реалізувати. Однак є питання їхнього фінансування. Зокрема, проєкт відновлення будинку культури, де влаштували гуманітарний штаб. На жаль, російські окупанти прицільно влучили у нього ракетою, знищивши будівлю.

Відновлення потребує також місцева лікарня. Як і десятки зруйнованих помешкань місцевих.

Загальна вартість проєктів (ремонту – 24 Канал) цих будинків складає близько 170 мільйонів. Це повна модернізація, утеплення, ремонт дахів та під'їздів,

– пояснив В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.

Загалом зараз ремонтують 16 будинків, їх мають встигнути завершити до початку осені. Відновлення можуть поширитись і на інші населені пункти Харківщини. Однак що ближче до кордону та лінії фронту, то ситуація складніша.

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