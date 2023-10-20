Уже їздить на велосипеді: як підліток з Харківщини на протезі відновлюється після обстрілу

Олександр Маслов з Дергачів Харківської області у березні 2022 року потрапив під обстріл. Зараз він має протезування ноги. Лікарі говорили, що підлітку потрібно буде пересуватись у візку або на милицях, але зараз він навіть їздить на велосипеді.

Також зараз 17-річний Олександр відвідує спортзал тричі на тиждень. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

Читайте також Росіяни могли вдарити балістикою по Харківщині: в області вибухи

Історія Олександра Маслова

Олександр Маслов разом із двоюрідним братом 7 березня 2022 року везли продукти своїм родичам, коли росіяни влаштували касетний обстріл Дергачів.

Перший снаряд впав у дворі, коли я саме хотів зайти у двір. Я біг назад. Снаряд впав за метр від мене. У момент, коли була перев'язка, мені надавали першу допомогу, навколо нас теж було багато вибухів,

– пригадав він.

Харківські лікарі робили все можливе, щоб врятувати ноги, але, на жаль, одну ампутували. Згодом у хлопця було 4 операції у Нідерландах, де йому поставили протез.

На лікарняному ліжку він продовжував вчитись в українській школі онлайн. Також його мама Наталія Маслова возила його на навчання у нідерландську школу. У січні 2023 року Олександр повернувся в Україну, щоб закінчити українську школу, відвідати випускний та вступити на бюджет до омріяного університету.

Попри те, що лікарі думали, що підлітку доведеться пересуватися на інвалідному візку або за допомогою милиць, він ходить самостійно. Крім того, він навіть їздить на велосипеді та тричі на тиждень відвідує спортзал. Олександр Маслов раніше займався танцями та мріє повернутись до занять.

"Лікарі за його станом його здоров'я, терміном, який збіг після поранення, говорили, що він зараз має пересуватися на візку, за допомогою милиць. Але він сказав, що може набагато більше та взяв велосипед. Він вже їздить на велосипеді", – сказала Анна Черненко.

Ракетний удар по селі Гроза: : останні новини