СБУ взялася за Харківські угоди: Литвина, Бойка та ще 10 топових політиків кличуть на допит

15 серпня 2021 , 04:35
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Джерело:

"Главком"

Колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина і ще 11 людей з відомими прізвищами викликають на допити в СБУ. Мовиться про справу, яка стосується скандальних Харківських угод із Росією.

Це угоди 2010 року, за якими Україна дозволила Росії тримати свій флот у Криму до 2042 року. А натомість отримала знижку на газ.

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Ексспікера Литвина і ще 11 людей викликають на допити в СБУ

Служба безпеки України анонсувала нові допити чинних та колишніх політиків і чиновників у справі про підписання "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року" від 21 квітня 2010 року. Щонайменше, про це пишуть у ЗМІ з посиланням на відповідні документи СБУ.

Допити мають початися вже з понеділка, 16 серпня. Запрошені такі персони:

  • Народні депутати з ОПЗЖ Юрій Бойко і Віталій Борт.
  • Позафракційний депутат Дмитро Шпенов.
  • Перший заступник міністра інфраструктури у 2010 – 2014 Костянтин Єфименко.
  • Нардеп кількох скликань і голова митниці у 2010 – 2012 Ігор Калетник.
  • Депутат VI скликання Юлія Ковальова.
  • Перший заступник спікера Верховної Ради VI скликання і тричі міністр юстиції Олександр Лавринович.
  • Голова Верховної Ради у 2008 – 2012 Володимир Литвин.
  • Головний прикордонник країни у 2003 – 2014 Микола Литвин (рідний брат Володимира Литвина).
  • Керівник СБУ 2010 – 2013 років Валерій Хорошковський.
  • Депутат чотирьох скликань Василь Цушко.
  • Міністр фінансів 2010 – 2012 років Федір Ярошенко.

Усі вони – свідки у справі про державну зраду, розслідують яку з березня 2021 року.


Приклади повісток, якими викликають на допит, опублікував ЗМІ / Фото "Главком"


Як свідчать фотокопії, виписані повістки 9 серпня / Фото "Главком"

Що слід пам'ятати про Харківські угоди: коротко

  • Це угода України та Росії 2010 року, за якою росіяни отримали право тримати свої війська у Криму до 2042 року.
  • Правоохоронці переконані, що їх підписання призвело до збільшення кількості військових та спецслужб Росії у Криму.
  • Що своєю чергою мало наслідком окупацію Росією українського півострова у 2014 році.


Хто голосував за скандальні Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, на початку липня була схожа історія Бойка та ще 4 нардепів викликали на допит у СБУ

Автор: Олесь Друкач