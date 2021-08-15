СБУ взялася за Харківські угоди: Литвина, Бойка та ще 10 топових політиків кличуть на допит

Колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина і ще 11 людей з відомими прізвищами викликають на допити в СБУ. Мовиться про справу, яка стосується скандальних Харківських угод із Росією.

Це угоди 2010 року, за якими Україна дозволила Росії тримати свій флот у Криму до 2042 року. А натомість отримала знижку на газ.

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Ексспікера Литвина і ще 11 людей викликають на допити в СБУ

Служба безпеки України анонсувала нові допити чинних та колишніх політиків і чиновників у справі про підписання "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року" від 21 квітня 2010 року. Щонайменше, про це пишуть у ЗМІ з посиланням на відповідні документи СБУ.

Допити мають початися вже з понеділка, 16 серпня. Запрошені такі персони:

Народні депутати з ОПЗЖ Юрій Бойко і Віталій Борт.

Позафракційний депутат Дмитро Шпенов.

Перший заступник міністра інфраструктури у 2010 – 2014 Костянтин Єфименко.

Нардеп кількох скликань і голова митниці у 2010 – 2012 Ігор Калетник.

Депутат VI скликання Юлія Ковальова.

Перший заступник спікера Верховної Ради VI скликання і тричі міністр юстиції Олександр Лавринович.

Голова Верховної Ради у 2008 – 2012 Володимир Литвин.

Головний прикордонник країни у 2003 – 2014 Микола Литвин (рідний брат Володимира Литвина).

Керівник СБУ 2010 – 2013 років Валерій Хорошковський.

Депутат чотирьох скликань Василь Цушко.

Міністр фінансів 2010 – 2012 років Федір Ярошенко.

Усі вони – свідки у справі про державну зраду, розслідують яку з березня 2021 року.



Приклади повісток, якими викликають на допит, опублікував ЗМІ / Фото "Главком"



Як свідчать фотокопії, виписані повістки 9 серпня / Фото "Главком"

Що слід пам'ятати про Харківські угоди: коротко

Це угода України та Росії 2010 року, за якою росіяни отримали право тримати свої війська у Криму до 2042 року.

до 2042 року. Правоохоронці переконані, що їх підписання призвело до збільшення кількості військових та спецслужб Росії у Криму.

Що своєю чергою мало наслідком окупацію Росією українського півострова у 2014 році.



Хто голосував за скандальні Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, на початку липня була схожа історія Бойка та ще 4 нардепів викликали на допит у СБУ