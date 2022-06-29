У Харківській ОВА підтвердили вибухи у 2 районах міста: деталі

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків та його околиці. Внаслідок одного із останніх та дуже важких обстрілів постраждали звичайні житлові масиви із цивільними.

Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова. Вона також зазначила, що, фактично усі постраждалі були з вулиці – люди просто сиділи на лавочках або діти із дитячих майданчики.

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До лікарень надійшли 5 діток. Станом на зараз більшість із них стабільні, один хлопчик перебував у вкрай важкому стані, але сьогодні вранці лікарі повідомили про те, що він вже дихав самостійно, без допомоги апарату ШВЛ,

– зазначила Наталія Попова.

Сьогодні Харків також постраждав від обстрілів, попередньо із РСЗВ. Мешканці Індустріального району Харкова чули вибухи, станом на зараз постраждалих немає, додала радниця голови Харківської ОВА.

Що відомо про російський обстріл Харкова 29 червня 2022

У Харкові 29 червня о 10:36 оголосили про повітряну тривогу. Через понад годину у місті пролунали вибухи. Їх чули відразу у двох районах міста. Мовиться про Індустріальний і Немишлянський.

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Окупанти атакували також і Миколаїв

Нагадаємо, що зранку 29 червня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. По місту російські військові випустили сумарно вісім ракет. Вони влучили у різні місця, але одна з них – у багатоповерховий будинок.

Як розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, загинуло троє мешканців будинку. Ще п'ятеро зазнали поранень. Також травмований один із рятувальників, який прибув на місце події.

Нагадаємо, що ракетного удару по Миколаєву ворог завдав тоді, коли у місті лунала повітряна тривога. Сирени чули на Півдні України. Відомо також, що вибухи були й у Херсоні. Але оскільки він тимчасово окупований, то про жодні попередження і мови бути не може.

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