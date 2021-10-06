Дотримання маскового режиму перевіряли 6 жовтня. Перевірку проводили працівники метро та поліцейські Харківщини.

До теми У громадському транспорті Львівщини перевірятимуть дотримання маскового режиму

Наголошували вдягнути маски

На станції метро та у вагонах транспорту працівники метро та поліцейські перевіряли, чи всі пасажири носять маски. Деякі пасажири не дотримуються карантинних норм і їздять у метро без масок.

У метро перевіряли дотримання маскового режиму / Фото "Харківського метрополітену"

Інспектори натомість наголошують правопорушникам вдягнути маску. На фото видно поліцейського, який звертається до двох пасажирок транспорту, щоб вони негайно вдягнули маску. Вони швидко реагують на прохання правоохоронця.

Перевірка громадського транспорту в Києві