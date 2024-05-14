На Харківському напрямку задля збереження життя ЗСУ змінили позиції біля Лук'янців

Росія 10 травня почала наступати у Харківській області. Задля збереження життів наших воїнів ухвалили рішення про зміну позицій біля Лук'янців.

На Харківському напрямку тривають бої. Наші воїни проводять зміну позицій у районі населеного пункту Лук'янці.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (Росія) – Вовчанськ. У Генштабі зазначають, що ситуація контрольована.

Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці,

– мовиться в повідомленні.

Бойові дії на цьому напрямку тривають. Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Втрати ворога на 14 травня 2024 року

Тільки за останню добу вороги втратили на фронті 1400 одиниць особового складу.

Втрати росіян на 14 травня: