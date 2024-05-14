На Харківському напрямку задля збереження життя ЗСУ змінили позиції біля Лук'янців

14 травня 2024, 10:52
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія 10 травня почала наступати у Харківській області. Задля збереження життів наших воїнів ухвалили рішення про зміну позицій біля Лук'янців.

На Харківському напрямку тривають бої. Наші воїни проводять зміну позицій у районі населеного пункту Лук'янці.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (Росія) – Вовчанськ. У Генштабі зазначають, що ситуація контрольована.

Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці,
– мовиться в повідомленні.

Бойові дії на цьому напрямку тривають. Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Втрати ворога на 14 травня 2024 року

Тільки за останню добу вороги втратили на фронті 1400 одиниць особового складу.

Втрати росіян на 14 травня:

  • особового складу – орієнтовно 485 430 (+1400) осіб;
  • танків – 7496 (+11);
  • бойових броньованих машин – 4460 (+43);
  • артилерійських систем – 12515 (+28);
  • РСЗВ – 1070 (+0);
  • засоби ППО – 798 (+1);
  • літаків – 351 (+1);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49);
  • крилаті ракети – 2197 (+0);
  • кораблі /катери – 26 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29);
  • спеціальна техніка – 2054 (+6).
Автор: Вікторія Кульженко