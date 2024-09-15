Відмовився евакуюватись без собаки: з 12 поверху у Харкові врятували чоловіка та його улюбленця

У Харкові після атаки по багатоповерхівці врятували собаку та її господаря з квартири на 12 поверсі. Він та улюбленець не змогли залишити будинок через пожежу, яка виникла поверхом нижче.

У ДСНС та МВС показали кадри порятунку. Зазначають, що господар на відріз відмовився евакуйовуватись без своєї собаки.

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"Один із потерпілих відмовлявся евакуюватися без свого собаки. Для наших рятувальників кожне життя важливе, тож дістали із задимленої квартири на 12 поверсі і чоловіка, і його домашнього улюбленця", – повідомили в МВС.

Момент порятунку собаки: відео

Порятунок чотирилапого

Собаку помістили на спеціальні ноші, за допомогою яких підняли її на дах. Її власника було евакуйовано через кілька хвилин.



У Харкові врятували собаку із багатоповерхівки, в яку влучили росіяни / Фото ДСНС



За кілька хвилин було врятовано і чоловіка – господаря собаки / Фото ДСНС

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненк з місця атаки повідомила, що наразі з твариною все гаразд. Врятований чоловік також не постраждав.

З врятованою собакою усе гаразд: відео

Чоловік разом зі своїм улюбленцем: відео

Врятований чоловік щасливий порятунку: відео

Довідково. Росіяни скинули на Харків та прилеглі населені пункти шість авіабомб. Одна з них впала на багатоповерхівку, через що постраждали 35 людей, серед яких троє дітей. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.