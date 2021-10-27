Слідство стверджує, що саме 16-річний Микола був за кермом. Тепер вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

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Коли оберуть "запобіжку"

У поліції повідомляли, що запобіжний захід можуть обрати 28 жовтня. Слідство та прокуратура будуть наполягати на триманні під вартою.

Річ у тім, що хлопець і так має "умовне". Ще раніше його засудили за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Справа стосувалась стрілянини. Тоді ще йому дали 2 роки позбавлення волі з умовним відбуванням покарання – 1 рік.

Наразі Микола перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ймовірному винуватцю може загрожувати до 8 років за ґратами.

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