Слідство стверджує, що саме 16-річний Микола був за кермом. Тепер вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.
До теми Смертельна ДТП в Харкові: вину з мажора намагаються перекласти на пасажира Infinity
Коли оберуть "запобіжку"
У поліції повідомляли, що запобіжний захід можуть обрати 28 жовтня. Слідство та прокуратура будуть наполягати на триманні під вартою.
Річ у тім, що хлопець і так має "умовне". Ще раніше його засудили за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Справа стосувалась стрілянини. Тоді ще йому дали 2 роки позбавлення волі з умовним відбуванням покарання – 1 рік.
Наразі Микола перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ймовірному винуватцю може загрожувати до 8 років за ґратами.
Що відомо про смертельну ДТП
- У Харкові ввечері 26 жовтня Infinity пролетіла на червоне світло й врізалася в Chevrolet.
- На перехресті вулиць Гагаріна й Одеської Chevrolet вилетів на узбіччя й врізався у стовп. 58-річний водій авто загинув.
- Елітною Infinity керував 16-річний Микола. В машині їхали ще двоє 19-річних хлопців та неповнолітня дівчина.
- Неповнолітній раніше хизувався у мережі швидкісною їздою за кермом, "пачками" грошей та автоматами в багажнику. Також у мережу злили ймовірне листування підлітка, де він розповідав, що їздить на червоне, а проблеми з поліцією вирішує за 100 – 200 доларів.