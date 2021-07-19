Відомо, що чоловік працює в одній зі служб доставки. Навіть після прикрої крадіжки він не звільнився, а продовжив працювати.

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Щодня він брав дитячий велосипед своєї доньки, аби розвозити замовлення. Клієнти кур'єра запевнили, що він добра та ввічлива людина. Такими ж виявилися і його колеги.

Коли чоловіки дізналися про проблему свого товариша, вони скинулися і купили новий велосипед. До ініціативи долучилися працівники різних служб доставки. Вручали подарунок на одній із парковок. На новенький транспорт з великими колесами вони почепили бантик.

Спершу кур'єр не зрозумів, що відбувається та був здивований, але, побачивши ключі від нового велосипеда, розцвів в усмішці. Чоловік одразу ж проїхався стоянкою – тепер працювати йому буде бодай трошки легше.

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Реакція соцмереж

Такий вчинок викликав величезне захоплення та повагу. Користувачі соцмереж дякують чоловікам, які не залишилися байдужими до чужої проблеми. Ось, що вони пишуть: