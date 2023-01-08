СБУ проводитиме у Харкові антитерористичні заходи: залучать військову техніку
Джерело:СБУ
Служба безпеки України буде проводити антитерористичні контрдиверсійні заходи в Харкові. Відповідні заходи відбуватимуться в одному з районів міста.
У СБУ розповіли, що антитерористичні заходи відбуватимуться 9 – 10 січня. Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.
Вас це може зацікавити У Washington Post опублікували деталі визволення Харківської області
У Харкові будуть вчитися захищати інфраструктуру та виявляти ДРГ
У СБУ пояснили, що метою заходів є:
- підвищення безпеки мирного населення Харкова,
- посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури,
- виявлення та затримання можливих диверсійних груп.
Повідомляється, що під час антитерористичних контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години,
– йдеться у повідомленні.
Росіяни можуть спробувати відрізати Харків від Києва
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформував, що Росія готує 200 тисяч мобілізованих, щоб розпочати новий наступ. Окупанти можуть піти в черговий наступ на будь-якому напрямку.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов та глава Міноборони Олексій Резніков констатували, що в січні в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації.
- Бригадний генерал Сергій Мельник – начальник Харківського гарнізону – припустив, що російські окупанти знову намагатимуться йти на Харків. Це станеться, коли замерзне земля.
- В атаку країна-терористка кидатиме непідготовлених мобілізованих. Вони намагатимуться відрізати Харків від Києва.
- Восени 2022 року українські воїни визволили майже всю Харківську область. Досі тимчасово окупованими залишаються деякі райони на сході області поблизу Луганщини.