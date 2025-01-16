У Харкові було чутно вибух: є постраждалі

У Харкові вдень 16 січня було гучно. Вибухи почули приблизно о 15:07.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Перед цим над Харківщиною було зафіксовано БпЛА невстановленого типу.

Дивіться також У центрі Києва пролунали вибухи

Росія запустила невідомий БпЛА

О 14:25 моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА невстановленого типу у напрямку села Руські Тишки на Харківщині.

Безпілотник продовжував свій рух над Лісним, П'ятихатками. Потім увійшов у Київському районі Харкова та рухався у напрямку Салтівського.

Уже о 15:11 моніторингові канали повідомили, що ціль не відстежувалася.

Внаслідок падіння БпЛА у Слобідському районі Харкова є троє постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється,

– повідомив згодом міський голова Ігор Терехов.

Двоє чоловіків та жінку госпіталізували до лікарні.

Також пошкоджено 4 автівки та дорожнє покриття.

Ймовірно, удар було здійснено БпЛА типу "Молнія".

О 15:17 у Повітряних силах повідомляли повторно про рух БпЛА у напрямку Харкова. За даними моніторингових каналів, йшлося про 2 безпілотники.