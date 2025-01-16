У Харкові було чутно вибух: є постраждалі
- У Харкові зафіксовано вибухи через падіння БпЛА, що спричинило поранення трьох людей і пошкодження автівок та дорожнього покриття.
- Імовірно, удар здійснено БпЛА типу "Молнія".
У Харкові вдень 16 січня було гучно. Вибухи почули приблизно о 15:07.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Перед цим над Харківщиною було зафіксовано БпЛА невстановленого типу.
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О 14:25 моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА невстановленого типу у напрямку села Руські Тишки на Харківщині.
Безпілотник продовжував свій рух над Лісним, П'ятихатками. Потім увійшов у Київському районі Харкова та рухався у напрямку Салтівського.
Уже о 15:11 моніторингові канали повідомили, що ціль не відстежувалася.
Внаслідок падіння БпЛА у Слобідському районі Харкова є троє постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється,
– повідомив згодом міський голова Ігор Терехов.
Двоє чоловіків та жінку госпіталізували до лікарні.
Також пошкоджено 4 автівки та дорожнє покриття.
Ймовірно, удар було здійснено БпЛА типу "Молнія".
О 15:17 у Повітряних силах повідомляли повторно про рух БпЛА у напрямку Харкова. За даними моніторингових каналів, йшлося про 2 безпілотники.