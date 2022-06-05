У Харкові було чутно вибухи: людей попередили про ракетну загрозу

У Харкові ввечері в неділю, 5 червня, було чути звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу, адже є загроза ракетного удару.

Вибухи прогриміли близько 20:50

Про звуки вибухів у Харкові повідомили близько 20:50. Повідомляється, що о 20:52 у Харкові було оголошено повітряну тривогу.

Варте уваги Це жах, скрізь діри, – житель Харкова розповів, як у 50 років став безпритульним через Росію

У Департаменті цивільного захисту попередили, що є загроза ракетного удару по Харкову. Відтак, потрібно перебувати в укриттях, оскільки це може врятувати життя.

Росія готується відновити наступ на Харків

Збройні сили України у травні розпочали контрнаступ на Харківщині та звільнили декілька населених пунктів. Окрім того, українським військовим вдалося навіть вийти на кордон з Росією в декількох місцях. Це змусило окупантів змінювати тактику.

Нещодавно на передовій у Харківській області побував президент Володимир Зеленський. Глава держави нагородив українських військових. Згодом Зеленський заявляв про успіхи ЗСУ на Харківщині.

Разом з тим, Росія не припиняє обстрілювати цивільну інфраструктуру та позиції українських сил. Зокрема, 3 червня загарбники з вертольотів Мі-8 вдарили по позиціях ЗСУ на Харківщині.

До теми Знищення української мекки для авіаторів: жахаючі кадри зруйнованого аеродрому "Коротич"

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов інформував, що протягом 4 червня ворог обстрілював населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини.

За його словами, на території Харківщини тривають запеклі бойові дії й окупанти наступають на декількох напрямках. Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції наших захисників та втримати раніше захоплені території.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що навіть коли ЗСУ повністю виб'ють ворога з території регіону, ризик повторних наступів залишатиметься й надалі. Він наголосив, що захоплення Харкова – це стратегічне завдання Росії.

До речі Окупанти вгатили по Балаклії: поранено 8 людей, серед них 11-річна дитина

5 червня стало відомо, що росіяни втретє обстріляли аеродром "Коротич" у Харківській області. Внаслідок атаки знищено два ангари та авіатехніка.

У Генштабі ЗСУ заявили, що 5 червня на Харківському напрямку ворог вів активну оборону. Повідомлялося, що основні зусилля окупанти зосереджували на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від Харкова.

Раніше – ворог далі намагається наступати на Харківському напрямку: дивіться відео