У Харкові був приліт у п'ятиповерхівку: кількість постраждалих і загиблих продовжує рости
Російські загарбники ввечері 30 та вночі 31 травня обстріляли багатоповерховий будинок у Харкові. Внаслідок цього на місці подій є жертви й постраждалі.
Наразі на місці подій продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Тому кількість загиблих і травмованих людей може збільшитися – передає 24 Канал.
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Скільки людей постраждали й загинули у Харкові
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що станом на 02:09 31 травня відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, також було пошкоджено авто "швидкої".
Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці,
– сказав Синєгубов.
За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання – винятково цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків триває.
Серед постраждалих також є дві 12-річні дитини: хлопчик та дівчинка. Їх ушпиталили медики.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив Суспільному, що близько чотирьох людей ще можуть перебувати під завалами житлової п'ятиповерхівки.
У коментарі журналістам Суспільного очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко зазначив, що нині відомо про три місця влучання по Новобаварському району Харкова. Це були п'ятиповерховий житловий будинок, крамниця, що розташована у триповерховій будівлі, та швейний цех.
За даними Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучання по п'ятиповерхівці. Також загинув охоронець швейного цеху, який в момент удару перебував на вулиці.
Очільник поліції Харківщини також наголосив, що у будинках поруч з місцями влучань вибиті вікна. У людей можуть бути осколкові та вибухові травми, через що кількість жертв або постраждалих може зрости.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та знайомим загиблих та постраждалих людей у Харкові після російського обстрілу.
Що відомо про обстріл Харкова
- Вибухи у Харкові почули 30 травня о 23:49, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. До цього по всій Харківській області понад 8 годин тривала повітряна тривога.
- За даними місцевих кореспондентів, у Харкові за менш ніж годину пролунали 5 вибухів. Мер міста зазначив, що були два прильоти в район щільної житлової забудови.
- Далі о 00:15 у Харкові, як розповів Ігор Терехов, пролунали повторні вибухи. За даними мера міста, попередньо повторні прильоти були туди ж, куди й перші.
- Варто зазначити, що Повітряні сили ще о 21:08 30 травня попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Тоді ж була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.