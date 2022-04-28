У Харкові чоловік зберігав танкові двигуни на 1,5 мільйона доларів: хотів передати їх ворогу

28 квітня 2022 , 18:05
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Джерело:

СБУ

СБУ виявила у Харкові прихований склад танкових запчастин. Його зібрав 61-річний місцевий житель.

У СБУ наголосили, що 19 танкових двигунів та інші комплектувальні до бронетехніки призначалися для російських окупантів. Знахідку оцінили у близько 1,5 мільйона доларів.

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За даними СБУ, виявленого майна достатньо, аби відремонтувати половину танкового батальйону.

Нелегальну схованку облаштував місцевий житель, який змовився з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу. Окрім того, харків'янин організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектують російські танки марки Т-64,
– мовиться у повідомленні.

Тим часом на українські танки аналогічного компонування ще від початку 2000-х встановлюють суттєво модернізовані двигуни. Вони вирізняються збільшеною потужністю та надійністю. 

Харків'янин і громадянин Китаю збирали таємні дані 

  • Харківська обласна прокуратура у квітні 2022 року повідомила, що харків'янин та громадянин Китаю збирали дані, які становлять державну таємницю. Тепер спільників судитимуть. Обвинувальний акт до суду вже скерували.
  • Громадянин Китаю збирав інформацію, аби передати її своїй країні. Для цього він домовився зі співробітником одного з наукових центрів. Той мав передати відомості зі ступенем секретності "таємно".
  • Слідство встановило, що у документах містилася інформація про розробку антикорозійних покриттів. 

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Автор: Мар'яна Бекало