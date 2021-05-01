У Харкові на чоловіка впав світлофор: відео з місця інциденту
На вулиці Молочній у Харкові на чоловіка впав світлофор. За словами очевидців, причиною прикрого інциденту стала вантажівка, яка проїжджала повз та зачепила дроти.
Джерело:АТН
Світлофор впав поблизу метро "Захисників України" вдень 30 квітня. Конструкція обвалилася перед автівкою, в якій були 2 жінки та маленька дитина.
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Внаслідок обвалу світлофора постраждав чоловік
На щастя, пасажирки лише сильно злякалися. Однак пенсіонер, який у той час переходив дорогу, постраждав.
На відео, яке оприлюднили у мережі, помітно, як світлофор зачепив чоловіка, впавши йому на спину. 54-річний потерпілий розповів про сильний біль у спині у результаті інциденту.
На місце одразу ж викликали карету швидкої допомоги. Лікарі діагностували забій грудної клітини, а чоловік відмовився від госпіталізації.
Причина прикрого інциденту
За інформацією від очевидців, причиною падіння світлофора стала вантажівка, яка проїжджала поряд та зачепила дроти.
У Харкові обвалилася конструкція світлофора / Фото АТН
У Харкові на чоловіка спав світлофор: дивіться відео
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