У Харкові прогриміли кілька вибухів: окупанти вдарили по житловій забудові

У ніч на 23 січня у Харкові чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що ворог бив по району житлової та цивільної забудови.

Першим про вибухи в Харкові о 4:01 повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом інформацію підтвердив також глава місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Зверніть увагу У Повітряних силах зафіксували політ кількох бомбардувальників Ту-95МС

Ворог атакує Харків

Окупанти завдають ударів по Харкову, будьте в укриттях,

– написав Синєгубов.

Після цього місцеві жителі уточнили, що в місті прогриміло декілька вибухів. Ще через декілька хвилин у Повітряних силах проінформували про те, що Сумщині та Харківщині ракетна небезпека.

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру

О 4:37 Терехов розповів попередню інформацію щодо обстрілу Харкова окупантами.

Били по району житлової та цивільної забудови. Наразі знаємо про один пошкоджений будинок, інформацію щодо постраждалих уточнюють,

– зазначив мер.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів.

Крім того, удар по цивільній інфраструктурі Харкова підтвердив і очільник ОВА. За його словами, станом на 4:45 інформація щодо постраждалих не надходила. Про відбій повітряної тривоги також ще не повідомляли.

Зафіксували політ бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспію

ввечері 10 січня Росія завдала удару по Харкову ракетами С-300. Ворог поцілив у місцевий готель у Київському районі міста. На стоянці поруч спалахнули автомобілі. На момент удару у готелі також перебували декілька іноземних журналістів. Вони отримали травми.А 16 січня одна з ворожих ракет влучила у Харкові в будівлю лікарні. Окупанти частково зруйнували триповерхову будівлю медзакладу у Харкові.

У ніч на 23 січня Повітряні сили повідомили про політ кількох ворожих бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспію. Про точну кількість стратегічних бомбардувальників у Повітряних силах пообіцяли повідомити додатково. Є ймовірність, що невдовзі в Україні можуть оголосити масштабну тривогу.

Ту-95МС – ракетоносії ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Під час атаки цими ракетами тривога може тривати кілька годин. Зауважимо, що ворог часто запускає ракети кількома хвилями. Станом на 5:00 про пуски ракет інформації не було.