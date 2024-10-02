У Харкові чули вибухи: один із КАБів влучив по багатоповерхівці, є постраждалі
У Харкові ввечері 2 жовтня пролунали вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.
24 Канал закликає харків'ян не виходити з укриттів цивільного захисту. Адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибухи у Харкові
Оновлено! Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що, станом на 23:18, за попередніми даними, внаслідок обстрілу Харкова постраждали сім людей.
Тривогу у Харківській області оголосили о 21:53. Спочатку Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударних дронів, а згодом і швидкісних цілей.
Швидкісна ціль через Харківщину у напрямку Дніпра,
– писали військові о 22:32.
Про вибухи у Харкові стало відомо о 22:43. Про це написали кореспонденти Суспільного.
"У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста", – зазначили журналісти.
О 22:58 у Харкові вдруге почули вибух. Повітряні сили та міський голова Ігор Терехов писали про пуски КАБів у напрямку міста.
У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів. Будьте обережні! Можливі повторні пуски,
– зауважив мер.
Терехов згодом написав, що попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районах. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що, за попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури.
О 23:07 мер Харкова написав, що удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв – інформація збирається.
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