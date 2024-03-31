У Харкові чули вибухи: мер міста повідомив про приліт

У Харкові ввечері 31 березня пролунав потужний вибух. У місті, за попередніми даними, є приліт.

До цього повітряні сили оголошували по всій Харківській області тривогу. 24 Канал закликає жителів Харкова перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Харкові чули гучні звуки

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21 годині 50 хвилин. Тоді повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Через 8 хвилин військові попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області. Уже через 10 хвилин відбулися повторні пуски КАБів по області.

О 22 годині 24 хвилини міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що попередньо, у місті є приліт.

"Де саме – зараз з'ясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", – зазначив він.

Зрештою інформація про приліт підтвердилася. Влучання відбулося поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.

На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється,

– сказав мер Харкова.

Зрештою Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз – без постраждалих", – написав він.

Синєгубов також повідомив, що огляд місця подій триває, а тип озброєння, який застосували окупанти, встановлюється.

Росія вже не вперше за день обстрілює Харків

У Харкові вибухи пролунали 31 березня близько 16 години 17 хвилин. Першими про гучні звуки повідомили кореспонденти Суспільного, згодом інформацію про вибухи поширив і мер міста Ігор Терехов.

Міський голова закликав харків'ян перебувати в укриттях. О 16 годині 30 хвилин у місті пролунав ще один вибух.

До цього Харків обстріляли росіяни ввечері 30 березня. Терехов повідомив про приліт по Шевченківському районі міста, де внаслідок атаки було дуже багато вибитих вікон, а також двоє поранених.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти поцілили по місту керованої авіабомбою. Варто зазначити, що за останній час російські окупанти застосовують КАБи для обстрілу Харківської області майже щодня, через що лунають сигнали повітряної тривоги.