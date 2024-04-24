У Харкові чули серію вибухів: ворог ударив по житловому комплексу
У Харкові пізно вночі 24 квітня пролунали потужні вибухи. Це сталося за кілька хвилин після оголошення тривоги.
За попередніми даними ворог міг пустити по місту балістику. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми У Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги
Ворог уразив цивільні об'єкти у місті
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ворог прямо цілився по критичній інфраструктурі в місті.
Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– написав він.
Про наслідки ворожого обстрілу висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що попередньо ворог застосував для удару по місту ракети С-300, згодом підтвердивши, що цього озброєння було 2 одиниці.
"Є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих", – зазначив посадовець.
Згодом він написав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки. Також постраждали дві людини, їхній стан легкий, а самим їм надано медичну допомогу на місці.
Наразі огляд місць влучань у Шевченківському районі Харкова триває.
У Харкові було гучно
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 00 годин 32 хвилини. Повітряні сили попереджали про рух ворожої цілі в небі.
Увага! Харківська область – ракетна небезпека!
– написали військові.
Вибухи у самому Харкові пролунали близько 00 годин 35 хвилин, через хвилину у місті почули повторні вибухи. Гучні звуки внаслідок ворожих обстрілів підтвердив також і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", – написав він.
Моніторингові телеграм-канали писали, що місто могло атакувати балістичне озброєння, яке окупанти запустили із Бєлгородської області.
Близько 00:42 Повітряні сили оголосили у кількох областях тривогу через загрозу балістичного озброєння.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
– писали військові.
Водночас моніторингові канали повідомляли, що є повторні виходи балістики по Харківщині. Кореспонденти Суспільного також о 00 годин 51 хвилину повідомили, що серія вибухів також пролунала за межами Харкова.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Раніше вибухи чули у Дніпрі й Кременчуку
- У Кременчуку ввечері 23 квітня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Полтавської області.
- Згодом, о 22:33, ПС заявили, що ціль рухається до Кременчука. Приблизно через 10 хвилин місцеві журналісти повідомили, що у Кременчуці було чутно звуки вибуху. Наразі про наслідки бойової роботи в області в Полтавській ОВА не повідомляли.
- Незадовго до цього вибухи лунали у Дніпрі, раніше у всій У Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Дніпровському районі збили "Орлан-10". Це вже другий збитий "Орлан" в Дніпропетровській області за вечір.