У Харкові чули серію вибухів: ворог ударив по житловому комплексу

У Харкові пізно вночі 24 квітня пролунали потужні вибухи. Це сталося за кілька хвилин після оголошення тривоги.

За попередніми даними ворог міг пустити по місту балістику. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми У Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги

Ворог уразив цивільні об'єкти у місті

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ворог прямо цілився по критичній інфраструктурі в місті.

Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– написав він.

Про наслідки ворожого обстрілу висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що попередньо ворог застосував для удару по місту ракети С-300, згодом підтвердивши, що цього озброєння було 2 одиниці.

"Є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих", – зазначив посадовець.

Згодом він написав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки. Також постраждали дві людини, їхній стан легкий, а самим їм надано медичну допомогу на місці.

Наразі огляд місць влучань у Шевченківському районі Харкова триває.

У Харкові було гучно

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 00 годин 32 хвилини. Повітряні сили попереджали про рух ворожої цілі в небі.

Увага! Харківська область – ракетна небезпека!

– написали військові.

Вибухи у самому Харкові пролунали близько 00 годин 35 хвилин, через хвилину у місті почули повторні вибухи. Гучні звуки внаслідок ворожих обстрілів підтвердив також і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", – написав він.

Моніторингові телеграм-канали писали, що місто могло атакувати балістичне озброєння, яке окупанти запустили із Бєлгородської області.

Близько 00:42 Повітряні сили оголосили у кількох областях тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

– писали військові.

Водночас моніторингові канали повідомляли, що є повторні виходи балістики по Харківщині. Кореспонденти Суспільного також о 00 годин 51 хвилину повідомили, що серія вибухів також пролунала за межами Харкова.

Раніше вибухи чули у Дніпрі й Кременчуку

У Кременчуку ввечері 23 квітня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Полтавської області.

Згодом, о 22:33, ПС заявили, що ціль рухається до Кременчука. Приблизно через 10 хвилин місцеві журналісти повідомили, що у Кременчуці було чутно звуки вибуху. Наразі про наслідки бойової роботи в області в Полтавській ОВА не повідомляли.

Незадовго до цього вибухи лунали у Дніпрі, раніше у всій У Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Дніпровському районі збили "Орлан-10". Це вже другий збитий "Орлан" в Дніпропетровській області за вечір.