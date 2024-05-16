У Харкові чули вибухи

У місті було гучно близько шостої вечора. Що відомо про черговий обстріл Харкова – розкаже 24 Канал.

Удень росіяни вдарили касетними бомбами по одному з сіл Вовчанської громади. Серед постраждалих – двоє медиків, двоє водіїв та начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Усі вони мають вибухові поранення різного ступеню, медики кваліфікують їхній стан як середньої тяжкості.

Дивіться також ЗСУ тримають ситуацію у Вовчанську під контролем: що відбувається на Харківському напрямку

Що відомо про вибухи в Харкові увечері 16 травня

Харків та район: будьте в укриттях!

– попросив Олег Синєгубов о 18:51.

У Повітряних силах деталізували, які є загрози.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках зберігається! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" – написали там.

Моніторингові канали припустили, що окупанти могли атакувати Харків ракетами з Бєлгорода.

Поки не відомо, що саме обстріляли загарбники та чи є влучання. 24 Канал повідомить своїх читачів, щойно з'явиться офіційна інформація про це.

Де зараз тривога

На 18:54 червоні тільки Харківська та Донецька області. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога, не нехтуйте безпекою!