У Харкові чули вибухи
У місті було гучно близько шостої вечора. Що відомо про черговий обстріл Харкова – розкаже 24 Канал.
Удень росіяни вдарили касетними бомбами по одному з сіл Вовчанської громади. Серед постраждалих – двоє медиків, двоє водіїв та начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Усі вони мають вибухові поранення різного ступеню, медики кваліфікують їхній стан як середньої тяжкості.
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Що відомо про вибухи в Харкові увечері 16 травня
Харків та район: будьте в укриттях!
– попросив Олег Синєгубов о 18:51.
У Повітряних силах деталізували, які є загрози.
"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках зберігається! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" – написали там.
Моніторингові канали припустили, що окупанти могли атакувати Харків ракетами з Бєлгорода.
Поки не відомо, що саме обстріляли загарбники та чи є влучання. 24 Канал повідомить своїх читачів, щойно з'явиться офіційна інформація про це.
Де зараз тривога
На 18:54 червоні тільки Харківська та Донецька області. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога, не нехтуйте безпекою!Зверніть увагу! Володимир Зеленський вважає, що Росія не зможе захопити Харків, якщо на цьому напрямку стоятимуть два комплекси ППО Patriot.