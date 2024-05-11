У Харкові чути вибухи: був приліт у передмісті
Російська армія продовжує тероризувати Харківщину. Так, в місті ввечері 11 травня прогриміли вибухи.
Про вибухи повідомив мер міста Ігор Терехов. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вибухи в Харкові
В Харківській області почали лунати сигнали повітряної тривоги о 20:54.
Приблизно через 10 хвилин в Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Там зауважили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
А вже о 21:10 там повідомили про загрозу балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!,
– написали в Повітряних силах.
Тоді ж в своєму телеграм-каналі Ігор Терехов, мер Харкова, написав, що у Харкові було чутно вибух.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", – написали в поліції Харківської області.
Також там наголосили, що не можна викладати фото і відео влучань.
Приліт у передмісті,
– написав Ігор Терехов о 21:13.
Окупанти вдарили по Харкову вночі 10 травня: які наслідки атаки ворога
- Очільник Харківської ОВА, зазначив, що російські загарбники о 03:20 завдали удару по Харкову.
- За його словами, виникла пожежа у 3 приватних будинках. Він зазначив, що попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
- Крім цього, на жаль, внаслідок удару окупантів по місту були потерпілі. "Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес", – зазначив він.