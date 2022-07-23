У Запоріжжі та центрі Харкова пролунали вибухи: щонайменше один постраждалий

російські військові не припиняють обстрілювати Харків. У місті до та під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Тож за можливості залишайтесь в укриттях, адже це може врятувати вам життя.

Неспокійним був ранок для мешканців Харкова. Спочатку у місті пролунали вибухи, а вже після цього – повітряна тривога. Зауважимо, що сирени упродовж ночі вмикали двічі, останній раз – по всій Україні.

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Спочатку вибухи – потім сирени

На жаль, ворог для атак по Харкову останнім часом використовує лише РСЗВ. Тож сповіщення про повітряну тривогу надходять вже після того, як стався "приліт" від окупантів. Так сталось і цього ранку. Близько 06:32 у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу.

Місцеві мешканці розповідають, що вибух вкотре чули у центрі Харкова. Це вкотре доводить, що першочергова ціль окупантів – бити по мирних мешканцях. За попередньою інформацією, мовиться про 3 вибухи. Очевидці розповідають, що над містом уже піднявся стовп сірого диму.

Інформацію про "прильоти" підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією одна людина постраждала. Очільник міської ради висловив надію, що ця цифра не зросте.

На місцях влучань уже працюють співробітники ДСНС. Самих же мешканців Харкова Терехов попрохав залишатись в укриттях до відбою.

Зауважимо, що через кілька хвилин після Харкова повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській і Запорізькій областях.



У деяких областях лунають повітряні тривоги / Скриншот карти

Нагадуємо, що ні в якому разі не варто ігнорувати повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Перебувайте там до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Зауважимо, що про вибухи повідомляють також мешканці Запоріжжя. Офіційної інформації наразі немає, тож не виключаємо, що це була робота ППО. Вже о 07:15 надійшло повідомлення від секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Він зауважив, що по місту "прильотів" не було. Натомість звуки, про які повідомляли містяни, лунали з Запорізького району.

Під ранок "прильоти" були у Кропивницькому

У ніч проти 23 липня в Україні двічі лунали повітряні тривоги. Першого разу мовилось про низку областей нашої держави, а от у другому випадку мапа "почервоніла" повністю. І саме під час другої тривоги мешканці Кропивницького повідомили про вибухи в ньому.

Відповідна інформація з'явилась близько 05:00. У соціальних мережах мешканці міста також викладали світлини. На них можна було побачити стовп диму. Він підіймався над однією з частин Кропивницького.

Невдовзі цю інформацію підтвердили. Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підкреслив, що ранок для мешканців був тривожним. Усіх він попрохав не покидати укриття. Також пообіцяв, що невдовзі надасть усю необхідну інформацію щодо "прильотів".

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