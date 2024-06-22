У Харкові та Херсоні прогриміла серія вибухів: ворог вдарив з авіації

Окупанти вдарили по Харкову та Херсону. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Близько 15:00 військові попередили про активність тактичної авіації ворога вздовж кордону, а також пуски КАБів на Харківщині. За кілька хвилин вибухи спершу пролунали у Херсоні, а потім серія вибухів прогриміла у Харкові.

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Влучання у житловий район Харкова

О 15:13 мер Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. У місцевій поліції тим часом закликали харків'ян не залишати укриття до відбою та не викладати фото і відео влучань.

О 15:21 Терехов розповів, що попередньо чотири удари прийшлися по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови.

О 15:26 стало відомо про загиблих і поранених у Харкові, внаслідок удару по житловому будинку.

О 15:28 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти КАБами вдарили по житловій забудові. Також він попередив про загрозу повторних ударів.

О 15:34 Синєгубов уточнив, що, попередньо, загинули двоє людей. Щонайменше двоє зазнали поранень. Обстеження місць прильотів триває. Внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.