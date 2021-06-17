Це трапилася 16 червня на четвертому поверсі торгово-розважального центру Nikopolsky. Спершу про це повідомили в мережі, а згодом інформацію підтвердили й у поліції.

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Що зняли очевидці

Незадовго після інциденту в мережі оприлюднили 2 відео з місця.

Там видно охорону торгового центру, яка зупиняє хлопця.

На одному з роликів хлопця стягують із краю будівлі

Щоб стрибнути з 4 поверху, він переліз через огорожу балкону,

На наступному відео події, які були після цього.

Там 2 охоронців знесли самогубця по екскаватору вниз.

Один із них тримав хлопця за корпус, а інший – за ногу.

Телеграм-канал ХС повідомив, що про причини такого вчинку розповіли очевидці.

Вони сказали, що це було через невзаємне кохання.

Однак люди не розповіли детально про це.

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Деталі від поліції

Як повідомляє newsroom, у пресслужбі поліції Харківщини інформацію про цю подію підтвердили. Там сказали, що правоохоронцям про інцидент повідомили о 20:08. Це зробили охоронці Nikopolsky.

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