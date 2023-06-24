Окупанти поцілили у Харкові по газовій трубі: влада підтвердила 3 прильоти, почалась пожежа
Джерело:Олег Синєгубов
Вночі 24 червня російські окупанти вкотре атакували мирні українські міста. Зокрема, вибухи почали лунати у Харкові.
Влада вже підтвердила інформацію про обстріл. Зокрема, голова ОВА Олег Синєгубов.
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Росіяни атакували Харків
Синєгубов о 3:04 повідомив про черговий ворожий обстріл.
Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях,
– наголосив голова ОВА.
Також інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов.
"Увага! Харків під обстрілами з боку РФ. Перебувайте в укриттях. Про всі місця влучання рашистських снарядів, руйнування, постраждалих повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе!", – закликали у поліції Харківської області.
О 3:14 у Повітряних Силах ЗС України повідомили про пуски ракет Х-22 у напрямку Харківської області. Через 10 хвилин, за інформацією Суспільного, в Харкові пролунали ще 3 вибухи.
Згодом Терехов повідомив, що по Слобідському району було щонайменше 3 прильоти.
"Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", – написав мер.Зверніть увагу! Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 1:41.
Окупанти били по Україні й 23 червня: коротко
- Росіяни 23 червня відправили 4 бомбардувальники Ту-95мс до пускових зон на Каспійському морі. Ворожі літаки випустили крилаті ракети Х-101/Х-555, що можуть змінювати курс.
- Також повідомляли про зліт двох Ту-22м3, здатних переносити ракети Х-22. Однак пусків вони так і не здійснили.
- Близько третьої ночі на Хмельниччині пролунали вибухи. Згодом у Повітряних сил ЗСУ пояснили, що це були звуки роботи ППО.
- Пізніше стало відомо, що тієї ночі росіяни спробували обстріляти аеродром у Хмельницькій області. Однак ППО захистила летовище та знищила усі ракети.