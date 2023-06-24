Окупанти поцілили у Харкові по газовій трубі: влада підтвердила 3 прильоти, почалась пожежа

Вночі 24 червня російські окупанти вкотре атакували мирні українські міста. Зокрема, вибухи почали лунати у Харкові.

Влада вже підтвердила інформацію про обстріл. Зокрема, голова ОВА Олег Синєгубов.

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Росіяни атакували Харків

Синєгубов о 3:04 повідомив про черговий ворожий обстріл.

Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях,

– наголосив голова ОВА.

Також інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов.

"Увага! Харків під обстрілами з боку РФ. Перебувайте в укриттях. Про всі місця влучання рашистських снарядів, руйнування, постраждалих повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе!", – закликали у поліції Харківської області.

О 3:14 у Повітряних Силах ЗС України повідомили про пуски ракет Х-22 у напрямку Харківської області. Через 10 хвилин, за інформацією Суспільного, в Харкові пролунали ще 3 вибухи.

Згодом Терехов повідомив, що по Слобідському району було щонайменше 3 прильоти.

"Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", – написав мер.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 1:41.

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