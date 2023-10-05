Напад на поліцейських у Харкові: Буданов розкритикував бійців Kraken за інцидент

У Харкові 29 вересня стався напад, імовірно, бійців спецпідрозділу Kraken на поліцейських на одному з блокпостів. Цей інцидент розкритикував очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Зокрема, він наголосив, що подібні сутички є неприпустимими для українських військових та правоохоронців. Він також нагадав, що ворог у нашої держави лише один і він перебуває ззовні.

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Буданов висловився, щодо сутички на блокпосту у Харкові

Кирило Буданов наголосив, що всі представники силових структур повинні керуватися законами нашої держави та присягою, яку вони дали Україні. Він підкреслив, що знати й поважати права та обов'язки кожного, хто виконує свої службові обовʼязки, є аксіомою.

"І розвідники, і поліцейські є неодмінними складовими Сил безпеки та оборони України. У нас усіх один ворог – Росія, і лише наша наполеглива спільна робота здатна забезпечити успіх у важкій боротьбі за свободу української нації", – сказав глава ГУР МО.

Він також зауважив, що такі історії, як у Харкові, жодної користі нашій державі не несуть. Ба більше, це може навіть зашкодити як нашим правоохоронцям, так і військовим.

Тому в цілому я вкрай негативно оцінюю цей неприємний інцидент. Такі випадки неприпустимі,

– розповів Буданов.

Наостанок начальник української розвідки додав, що конфронтація всередині держави є шляхом у прірву. Він також нагадав, що Україна є цивілізованою державою, де діє сила права, що чітко регламентує, хто, чим і як має займатися.

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