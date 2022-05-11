У Харкові офіційно перейменували Московський проспект і три вулиці, пов'язані з Росією

11 травня 2022 , 19:11
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Джерело:

Харківська міська рада

Сьогодні, 11 травня, на позачерговій сесії Харківської міської ради було прийняте рішення змінили в місті назви чотирьох топонімів, пов'язаних з ворожою Росією.

Про це повідомили на сайті Харківської міської ради. В список перейменованих топонімів відносять проспект Московський, узвіз Білгородський, Білгородське шосе та Московський район. 

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Список топонімів з минулими та теперішніми назвами: 

  • Проспект Московський перейменували на проспект Героїв Харкова
  • Узвіз Білгородський – на вулицю Героїв рятувальників
  • Білгородське шосе – на Харківське шосе
  • Московський район – на район Салтівський.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, сьогодні нардепи змінили назви лише кількох місць, які вважаються знаковими для харків'ян, проте топонімів, пов'язаних з країною-агресоркою, в місті значно більше.

Терехов запропонував підготувати список інших топонімів, які варто перейменувати, до наступної сесії Харківської міської ради. 

І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України,
– наголосив Ігор Терехов.

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Автор: Ірина Грицик