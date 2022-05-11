У Харкові офіційно перейменували Московський проспект і три вулиці, пов'язані з Росією
Джерело:Харківська міська рада
Сьогодні, 11 травня, на позачерговій сесії Харківської міської ради було прийняте рішення змінили в місті назви чотирьох топонімів, пов'язаних з ворожою Росією.
Про це повідомили на сайті Харківської міської ради. В список перейменованих топонімів відносять проспект Московський, узвіз Білгородський, Білгородське шосе та Московський район.
Читайте також: Перейменування станцій метро в Києві: який вибір зробили українці
Список топонімів з минулими та теперішніми назвами:
- Проспект Московський перейменували на проспект Героїв Харкова
- Узвіз Білгородський – на вулицю Героїв рятувальників
- Білгородське шосе – на Харківське шосе
- Московський район – на район Салтівський.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, сьогодні нардепи змінили назви лише кількох місць, які вважаються знаковими для харків'ян, проте топонімів, пов'язаних з країною-агресоркою, в місті значно більше.
Терехов запропонував підготувати список інших топонімів, які варто перейменувати, до наступної сесії Харківської міської ради.
І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України,
– наголосив Ігор Терехов.
Дерусифікація українських міст:
- Українці обрали нові назви для 5 станцій метрополітену у Києві. Проєкт рішення для розгляду у Київраді підготують найближчим часом.
- 26 квітня у Києві демонтували арку "Дружби народів" – радянську скульптуру двох робітників, яка була символом "возз'єднання України та Росії".
- Львівська міська рада оприлюднила перелік вулиць, які можуть дерусифікувати найближчим часом. Серед них: Сергія Боткіна, Карла Брюлова, Олексія Венеціанова, Михайла Врубеля, Льва Толстого, Петра Чайковського, Антона Чехова,
Червона та багато інших.
- 27 квітня у Луцьку демонтували меморіал Вічної Слави. Зокрема, там планують виправити дату початку Другої світової війни з 1941 на 1939 рік.
- Вранці 17 квітня військові ліквідували пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Тепер на місці радянського військового є надпис "Слава Україні".
Вас це може зацікавити – окупанти звозять свої сім'ї на Херсонщину – дивіться відео