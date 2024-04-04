У Харкові серед поранених є медсестра та поліцейський: деталі нічного удару по місту

У четвер, 4 квітня, окупаційні війська завдали терористичного удару дронами-камікадзе типу "Шахед" по Харкову. Внаслідок удару пошкоджено декілька житлових будинків.

Серед поранених є медсестра та поліцейський. Під час повторної атаки на житловий будинок загинуло троє рятувальників.

Дивіться також Масована атака дронами з повторними прильотами: моторошні кадри з Харкова

Ще одна тяжка ніч для Харкова

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові "Шахеди" влучили у житлові будинки. Один з дронів ударив 14-поверховий будинок, спричинивши руйнування квартир на декількох поверхах та пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загибла 69-річна жінка.

В ОВА розповіли, що під прицілом опинився Новобаварський район, де пошкоджений багатоквартирний будинок. Російські окупанти здійснили повторний удар, у результаті якого загинули троє працівників ДСНС, що прибули на виклик. Ще шість мирних жителів отримали поранення.

Всього в результаті цих трагічних подій загинули чотири людини. Також було поранено дванадцять осіб, серед яких виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка прибула на місце подій, щоб надати допомогу постраждалим.