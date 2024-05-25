Росіяни влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові: є жертви
Джерело:Ігор Терехов
Росіяни вкотре обстріляли Харків. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На жаль, є загиблі.
Вибух у місті прогримів близько 16 години. Уже через кілька хвилин міський голова повідомив, що, на жаль, є приліт.
Дивіться також Удар Росії по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівниківДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Що вже відомо про наслідки російського удару
Ігор Терехов написав, що, за попередньою інформацією, є приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Дані щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці ворожого влучання.
Попередньо, влучання сталося в будівельний гіпермаркет,
– уточнив міський голова.
Очільник Харківської ОВА підтвердив, що окупанти вдарили по цивільній торговельній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
Олег Синєгубов писав, що станом на 16:25 відомо про одну загиблу людину та щонайменше про 4 поранені.
Вже точно відомо про двох загиблих,
– згодом повідомив Терехов о 16:31.
О 16:45 Синєгубов уточнив, що два російських КАБи влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Спалахнула пожежа на 15 000 квадратних метрів.
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