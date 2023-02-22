Росіяни вдарили по Харкову 4 ракетами: є прильоти та поранені

У Харкові та області пролунали сигнали повітряної тривоги. Згодом стало відомо про вибухи.

Зауважимо, що сигнали повітряної тривоги 22 лютого пролунали по всій території України близько 09:00 (відбої – близько 11:00). Водночас про вибухи на Слобожанщині повідомив першим глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Скільки саме вибухів прогриміло

О 10:32 у виданні "Суспільне. Харків" написали, що в Харкові було чути вже 4 вибух. Перед тим ситуацію прокоментував мер міста Ігор Терехов, зазначивши, що росіяни б'ють по обласному центу регіону. Згодом він підтвердив, що прильотів була саме 4 по Київському району міста, – за його словами, окупанти цілили по промислових об'єктах.

У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні,

– наголосив він.

Уже о 10:53 глава Харківщини Синєгубов з посиланням на Обласний центр екстреної медичної допомоги повідомив, що поранення отримали двоє людей внаслідок цієї атаки. Однак вони не є серйозними – себто легкої тяжкості.

Водночас бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Марсель" о 10:38 закцентував, що загарбники били по Харкову якраз-таки ракетами С-300.

Окрім того, перед тим у телеграм-каналі, що моніторить повітряну активність окупантів, констатували, що ворог запустив ще декілька ракет С-300. Тому виходити з укриттів не слід було в жодному разі.



Що взяти зі собою у сховище / Картинка 24 Каналу

Росія – держава-терористка: останні новини щодо атак

Цими днями – перед 24 лютого – слід бути, як ніколи, обережними та кожного разу спускатись в укриття, адже російські окупанти можуть готувати "сюрпризи". Власне, військовий експерт Олег Жданов упевнений, що Путін не пропустить таку символічну дату як початок широкомасштабної війни проти нашої держави.

Зокрема, відомо, що під час нічної тривоги у Сумах та Дніпрі 22 лютого чули вибухи. Згодом в обласній військовій адміністрації Сум уточнили, що силам ППО вдалось збили ворожі цілі, хоча й були прильоти.

Окрім того, у цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, що можна очікувати від Росії на роковини від початку великого вторгнення.