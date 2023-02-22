Росіяни вдарили по Харкову 4 ракетами: є прильоти та поранені
Джерело:Олег Синєгубов
У Харкові та області пролунали сигнали повітряної тривоги. Згодом стало відомо про вибухи.
Зауважимо, що сигнали повітряної тривоги 22 лютого пролунали по всій території України близько 09:00 (відбої – близько 11:00). Водночас про вибухи на Слобожанщині повідомив першим глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Скільки саме вибухів прогриміло
О 10:32 у виданні "Суспільне. Харків" написали, що в Харкові було чути вже 4 вибух. Перед тим ситуацію прокоментував мер міста Ігор Терехов, зазначивши, що росіяни б'ють по обласному центу регіону. Згодом він підтвердив, що прильотів була саме 4 по Київському району міста, – за його словами, окупанти цілили по промислових об'єктах.
У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні,
– наголосив він.
Уже о 10:53 глава Харківщини Синєгубов з посиланням на Обласний центр екстреної медичної допомоги повідомив, що поранення отримали двоє людей внаслідок цієї атаки. Однак вони не є серйозними – себто легкої тяжкості.
Водночас бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Марсель" о 10:38 закцентував, що загарбники били по Харкову якраз-таки ракетами С-300.
Окрім того, перед тим у телеграм-каналі, що моніторить повітряну активність окупантів, констатували, що ворог запустив ще декілька ракет С-300. Тому виходити з укриттів не слід було в жодному разі.
Що взяти зі собою у сховище / Картинка 24 Каналу
Росія – держава-терористка: останні новини щодо атак
- Цими днями – перед 24 лютого – слід бути, як ніколи, обережними та кожного разу спускатись в укриття, адже російські окупанти можуть готувати "сюрпризи". Власне, військовий експерт Олег Жданов упевнений, що Путін не пропустить таку символічну дату як початок широкомасштабної війни проти нашої держави.
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- Окрім того, у цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, що можна очікувати від Росії на роковини від початку великого вторгнення.