У Харкові під час тривоги пролунали потужні вибухи: у Бєлгороді "бавовна"

22 січня 2023, 22:48
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Російські окупанти ввечері 22 січня атакували Харків. Згодом у російському Бєлгороді теж пролунали вибухи.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:55. Одразу після цього у Харкові пролунали вибухи.

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Аналітики OSINT-спостереження зазначили, що регіон перебуває під обстрілом ЗРК С-300 з Бєлгородщини. У місцевих ресурсах пишуть, що, ймовірно, є два влучання на околиці міста. Згодом, приблизно о 22:47 знову з'явилася інформація про вибухи. Вже о 22:53 пролунав відбій повітряної тривоги.

"Бавовна" у Бєлгороді

Російські пропагандистські джерела пишуть про вибухи у Бєлгороді. Вони поширюють заяву губернатора Гладкова. 

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі, – заявив Гладков.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Бєлгород відчуває війну: останні новини регіону

  • Колишній член Партії регіонів Валентин Демидов став новим мером російського Бєлгорода.
  • Командир загарбників 14 січня підірвав гранату у Бєлгородській області. Це трапилося на території сільського будинку культури, де жили окупанти й зберігали боєприпаси. Російські ЗМІ пишуть, що 3 людей загинули, а 16 отримали поранення. Крім цього, 8 військовослужбовців зникли безвісти.
  • Мешканка Шебекіно, що у Бєлгородській області, опублікувала відеозвернення до Владіміра Путіна. Вона заявила, що їх нібито щоночі бомблять, хоч Бєлгородщина – це "не Донецьк чи Луганськ".
  • Також вибухи на Бєлгородщині лунали 12 січня. Місцеві скаржилися, що бачать у небі яскраві спалахи.

Автор: Марія Масюк