У Харкові під час тривоги пролунали потужні вибухи: у Бєлгороді "бавовна"
Російські окупанти ввечері 22 січня атакували Харків. Згодом у російському Бєлгороді теж пролунали вибухи.
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:55. Одразу після цього у Харкові пролунали вибухи.
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Аналітики OSINT-спостереження зазначили, що регіон перебуває під обстрілом ЗРК С-300 з Бєлгородщини. У місцевих ресурсах пишуть, що, ймовірно, є два влучання на околиці міста. Згодом, приблизно о 22:47 знову з'явилася інформація про вибухи. Вже о 22:53 пролунав відбій повітряної тривоги.
"Бавовна" у Бєлгороді
Російські пропагандистські джерела пишуть про вибухи у Бєлгороді. Вони поширюють заяву губернатора Гладкова.
Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі, – заявив Гладков.
Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео
Бєлгород відчуває війну: останні новини регіону
- Колишній член Партії регіонів Валентин Демидов став новим мером російського Бєлгорода.
- Командир загарбників 14 січня підірвав гранату у Бєлгородській області. Це трапилося на території сільського будинку культури, де жили окупанти й зберігали боєприпаси. Російські ЗМІ пишуть, що 3 людей загинули, а 16 отримали поранення. Крім цього, 8 військовослужбовців зникли безвісти.
- Мешканка Шебекіно, що у Бєлгородській області, опублікувала відеозвернення до Владіміра Путіна. Вона заявила, що їх нібито щоночі бомблять, хоч Бєлгородщина – це "не Донецьк чи Луганськ".
- Також вибухи на Бєлгородщині лунали 12 січня. Місцеві скаржилися, що бачать у небі яскраві спалахи.