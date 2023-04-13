Лишився жити у своїх творіннях: у Харкові поховали загиблого воїна і художника Антона Дербілова
У Харкові попрощалися із музикантом та скульптором Антоном Дербіловим. Військовий загинув 6 квітня у боях проти російських окупантів на Луганщині.
Як повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, українського митця та захисника поховали на Алеї героїв у Харкові. Чоловікові було 43 роки.
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Надзвичайно талановита людина
За словами Черненко, Антон Дербілов був відомою людиною у Харкові. Він реалізував себе у різних видах мистецтва. Але однією з його родзинок було створення реалістичних мініатюрних скульптур.
В Харкові його знають не лише як воїна, але й як скульптора, музиканта та загалом надзвичайно талановиту людину. Ми знімали про нього кілька років тому сюжет, де він продемонстрував лінійку мініатюрних скульптур, присвячених війську Богдана Хмельницького. Надзвичайно реалістичні мініатюри,
– розповіла Черненко.
Антон Дербілов був відомий серед колекціонерів у цьому жанрі по всьому світу. Він дотримувався повної реалістичності та історичної достовірності – намагався відтворити кожну деталь.
У Харкові попрощалися з Антоном Дербіловим: дивіться відео
Пішов добровольцем у перший день війни
Антон Дербілов пішов добровольцем на фронт у перший день повномасштабного вторгнення. Він служив в лавах 5 Слобожанської бригади Національної гвардії. На своєму бойового шляху чоловік брав участь у звільненні Харківщини та Донеччини. А 6 квітня військовий загинув від мінометного обстрілу під час боїв поблизу Кремінної.
Людина з голлівудською усмішкою. Людина завжди з хорошим настроєм. Людина-позитив. Людина, яка не тільки музикант та скульптор. Але й танцюрист. Він займався іспанськими танцями,
– згадує друг загиблого Василь.
В Антона Дербілова залишилася дружина та три дочки.
Окупанти стратили українського полоненого: коротко
- Російські загарбники ввечері 11 квітня почали поширювати відео страти українського полоненого. Вони з особливою жорстокістю вбили захисника.
- Уповноважений з прав людини в Україні розповів обнадійливі новини щодо цієї ситуації. Він повідомив, що попередньо українська розвідка встановила окупантів, які скоїли цей воєнний злочин.
- Він не підтвердив і не спростував, чи це були найманці з ПВК "Вагнера". Зараз ці деталі не можна розповсюджувати.