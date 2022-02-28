Харків'ян попередили про нерозірвані снаряди й бомби після обстрілів окупантів
Джерело:телеграм ДСНС
Після обстрілів мирного населення Харківщини в житлових кварталах, на дорогах, в будинках є безліч снарядів, бомб, ракет. Більшість з них не розірвалися і небезпечні для людей.
Російські війська на п'ятий день війни продовжують цинічно обстрілювати українські міста – житлові будинки, садочки, школи, лікарні.
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У Харкові попередили про нерозірвані снаряди й бомби
У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що після щоденних обстрілів мирного населення Харківщини в житлових кварталах, на дорогах, в будинках є безліч вибухонебезпечних "подарунків братів":
- снарядів,
- бомб,
- мін,
- ракет.
Більшість з них не розірвалися і небезпечні для людей.
Знешкодження боєприпасів
28 лютого бійці ДСНС отримали від жителів Харківщини заявки щодо 169 боєприпасів, 69 із них вже знешкодили. Роботи проводять 16 піротехніків із залученням 6 одиниць спецтехніки.
27 лютого жителі регіону повідомили про 105 снарядів, всі вони вивезені й знищені.Увага! ДСНС попереджає: в жодному разі не треба торкатися таких предметів та здійснювати на них будь-який вплив: діставати, перекочувати, засипати землю, накривати будь-чим, нагрівати, заливати водою тощо.
Обстріли Харкова: коротко
- Вдень 28 лютого росіяни обстріляли Харків з "Градів". Окупанти вдарили по мирних жителях.
- Очільник Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 11 загиблих та десятки поранених.
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